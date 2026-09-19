Quan hệ Việt-Pháp đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm chuyển lòng tin chính trị thành các dự án cụ thể, những điểm tương đồng về chiến lược thành hợp tác bền vững, đồng thời mở rộng quan hệ từ cấp trung ương tới địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và người dân hai nước.

Thông điệp trên đã được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) diễn ra tối 18/9 tại Paris, với sự tham dự của các nghị sỹ và đại diện chính giới Pháp, các thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức hữu nghị, bạn bè Pháp cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải điểm lại chặng đường 81 năm xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh những bước phát triển mới trong quan hệ Việt-Pháp.

Theo Đại sứ, hai nước có một lịch sử chung nhiều thăng trầm, cùng những mối giao lưu sâu sắc về con người, văn hóa, trí tuệ và khoa học. Quan hệ song phương ngày nay đã vượt ra khỏi khuôn khổ của lịch sử chung và đang mạnh mẽ hướng tới tương lai.

Theo Đại sứ, chuyến thăm chính thức tới Pháp ngày 10-11/9 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, đã tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tại Điện Élysée, lãnh đạo hai nước tái khẳng định quyết tâm đẩy nhanh việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ này và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Hai bên cũng chia sẻ nhiều quan điểm về đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho những thách thức lớn.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về Không gian vũ trụ tại Paris cũng mở ra những triển vọng hợp tác mới trong khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến và kinh tế không gian.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt-Pháp đang hướng tới những lĩnh vực của tương lai như khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, không gian, chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng, khoáng sản chiến lược, y tế, giáo dục và văn hóa, đồng thời mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp, trường đại học, giới nghiên cứu, các địa phương, nghệ sỹ và thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh mục tiêu hiện nay là xây dựng quan hệ Việt-Pháp ngày càng cân bằng, thực chất và hướng tới kết quả cụ thể, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện trở thành động lực cho những sáng kiến mới trong công nghệ tương lai, chuyển đổi sinh thái, y tế, giáo dục, văn hóa và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Hai nước cũng cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các địa phương, qua đó đóng góp vào thịnh vượng chung cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, châu Âu và trên thế giới.

Về phần mình, ông Jean-Michel Jacques-Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp-cho rằng lễ kỷ niệm diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước, ngay sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp phát biểu chào mừng. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo ông, cuộc tiếp xúc lần thứ ba này giữa lãnh đạo hai nước trong chưa đầy hai năm qua cho thấy sự năng động của quan hệ song phương và quyết tâm tiếp tục triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việc hai nước thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 cũng đánh dấu một bước phát triển mới, nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ này và những mục tiêu chung của hai bên.

Điểm lại những hoạt động trao đổi gần đây giữa cơ quan lập pháp và quốc phòng hai nước, ông Jean-Michel Jacques cho rằng Việt Nam và Pháp ngày nay có nhiều lợi ích và ưu tiên chung, từ tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải và ổn định khu vực đến gìn giữ hòa bình và bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Trên cơ sở đó, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó chú trọng hợp tác công nghiệp và công nghệ phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như y tế và quân y, an ninh hàng hải, an ninh mạng, tìm kiếm quân nhân mất tích và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông Jean-Michel Jacques đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt-Pháp cần được mở rộng ra ngoài khuôn khổ hợp tác giữa Paris và Hà Nội, để ngày càng gắn với các địa phương và người dân hai nước.

Theo ông, những triển vọng mới đang mở ra trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khoa học-công nghệ, năng lượng, nông nghiệp và giáo dục; trong khi hai bên tiếp tục hợp tác về bảo vệ không gian biển, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển nghề cá bền vững.

Dẫn việc vùng Lorient tổ chức Festival Vietnam lần thứ tư vào tháng 6 vừa qua làm ví dụ, ông cho rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước cần được vun đắp không chỉ ở cấp chính phủ, ngoại giao và nghị viện mà cả trong đời sống của các địa phương.

Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ này tại Hạ viện Pháp, trong đó dự kiến tổ chức vào cuối năm một hội thảo về những vấn đề hàng hải đương đại mà Việt Nam và Pháp cùng quan tâm.

Buổi lễ được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật “Hòa âm - Bản giao hưởng hữu nghị" do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện.

Các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Hòa âm - Bản giao hưởng hữu nghị” trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Thông qua các tiết mục ca, múa và trình diễn nhạc cụ truyền thống như “Một vòng Việt Nam,” “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người,” “Lời ca dâng Bác,” “Tây Nguyên chào Mặt Trời” và “Made in Vietnam," chương trình giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.

Việt Nam và Pháp trao đổi kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo Chuyến công tác góp phần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.