Chính trị

Việt Nam và Nhật Bản cùng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới

Nhật Bản mong muốn hợp tác toàn diện với Việt Nam để cùng phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và mở rộng các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

Nguyễn Tuyến-Bùi Hà-Xuân Giao
Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)
Tiết mục văn nghệ chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam xây dựng một tương lai trong đó hai nước “cùng trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn,” đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác về ngoại giao, an ninh, kinh tế, an ninh kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã nhấn mạnh như vậy trong thông điệp chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9, nhân dịp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki phát biểu chào mừng sự kiện. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, thông điệp trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki trình bày tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam diễn ra ngày 18/9, với sự tham dự của khoảng 750 đại biểu, gồm đại diện Chính phủ, Quốc hội, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản và đông đảo kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bà cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu và năng lượng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

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Hạ nghị sỹ Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, phát biểu chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Obuchi Yuko bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Nguyễn Duy Ngọc nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Kết thúc phần phát biểu, bà chúc quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng tươi sáng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới Việt Nam vào tháng 5 vừa qua đã tạo động lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, năng lượng, bán dẫn, AI và nguồn nhân lực chất lượng cao.

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Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu mở đầu buổi lễ. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong khi Nhật Bản cũng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Hai nước có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đồng thời có đủ lòng tin và quyết tâm để cùng tiến về phía trước.

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với kinh tế và các địa phương Nhật Bản, coi đây là nền tảng quan trọng cho tương lai quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản cùng các đối tác và bạn bè đã đồng hành với Đại sứ quán Việt Nam trong suốt những năm qua, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm cầu nối, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Nhật Bản #Đại sứ Phạm Quang Hiệu #Quốc khánh Việt Nam Nhật Bản
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Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Quốc khánh 2/9

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