Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki: Niềm tin là tài sản quý giá, nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 53 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2026), Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ những thông tin quan trọng về quan hệ song phương và những tiến triển hợp tác nổi bật thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ hai nước dưới khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Nhìn lại chặng đường đồng hành giữa hai dân tộc, Đại sứ nhấn mạnh: "Sự tin cậy giữa người dân và Chính phủ hai nước đã phát triển tới mức vô cùng cao. Đây chính là điều quan trọng nhất, là tài sản vô hình quý giá nhất mà chúng ta đã đạt được, đồng thời là nền tảng để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp."

Điểm lại những mốc giao lưu văn hóa và giáo dục tiêu biểu, Đại sứ cho biết vở nhạc kịch "Công nữ Anio" tái hiện câu chuyện kết nối lịch sử hai nước đã bắt đầu công chiếu tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) và dự kiến biểu diễn tại Nhà hát Phố Hiến vào tháng 3 năm sau.

Không gian giao lưu Việt-Nhật cũng chính thức khai trương tại Đại học Bách khoa Hà Nội với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản, tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về hợp tác kinh tế và công nghệ mũi nhọn, Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng và ủng hộ các định hướng cải cách của Việt Nam. Đại sứ chia sẻ: "Nhật Bản ủng hộ các định hướng cải cách của Việt Nam và sẵn sàng phối hợp giữa khu vực công lẫn khu vực tư nhân để hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công mô hình tăng trưởng mới."

Trong bối cảnh hai bên thống nhất tăng cường an ninh kinh tế và nâng cao tính tự cường của chuỗi cung ứng, các lĩnh vực ưu tiên như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, khoáng sản thiết yếu và an ninh lương thực đang được triển khai tích cực.

Đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn, chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các trường đại học hai nước tiếp tục được mở rộng. Sau 5 nhóm liên kết hợp tác nghiên cứu quốc tế trong năm qua, hai bên dự kiến công bố thêm 10 đề tài hợp tác mới vào mùa Thu năm nay, hướng tới mục tiêu Nhật Bản tiếp nhận khoảng 250 nghiên cứu sinh tiến sỹ Việt Nam.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chia sẻ những thông tin về quan hệ song phương và những tiến triển hợp tác nổi bật giữa Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Tại Đại học Việt-Nhật, chương trình công nghệ chip bán dẫn hiện có 106 sinh viên theo học. Nhằm tăng cường kết nối giữa giới học thuật và doanh nghiệp, Hội thảo Chuyên đề Bán dẫn Việt-Nhật sẽ diễn ra từ ngày 20-23/9 với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu.

Trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, hai nước dự kiến triển khai 15 dự án thí điểm thuộc khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), trọng tâm là các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí tự nhiên trong nước và LNG.

Đại sứ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản ngày 6/9 ở Huế về việc hoàn thiện cơ chế nhằm bảo đảm tính khả thi cho các khoản đầu tư dài hạn.

Về an ninh-quốc phòng, hai bên tích cực triển khai cơ chế Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA) nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chuyến thăm Nhật Bản tháng 7 vừa qua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang - chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau 5 năm - đã đạt được thống nhất cao về việc hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung trang thiết bị quốc phòng.

Các đại diện Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 tới.

Giao lưu nhân dân cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc khi trong 8 tháng của năm 2026, khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 505.000 lượt (tăng 5,4%) và khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 589.000 lượt (tăng 9,2%), tạo cơ sở thực tế để đạt mục tiêu 2 triệu lượt khách hai chiều trước năm 2030.

Bên cạnh đó, hợp tác bảo vệ bản quyền và phát triển công nghiệp văn hóa được đẩy mạnh thông qua các hội thảo chuyên đề do Tổng cục Văn hóa Nhật Bản phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức.

Đánh giá về tầm vóc quan hệ song phương và vai trò khu vực, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ kỳ vọng các chuyến thăm cấp cao của hai nước thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhấn mạnh vị thế của Việt Nam, Đại sứ khẳng định: "Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng nhanh nhất và là trung tâm phát triển của khu vực. Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm nay cũng như đăng cai thành công Hội nghị APEC 2027"./.

Cầu nối văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế địa phương Việt Nam-Nhật Bản Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.