Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh./.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ.