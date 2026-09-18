Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Thanh Liêm và bà Nguyễn Đài Thy.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh)
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Đài Thy và ông Trương Thanh Liêm. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh)

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh #Quyết định phê chuẩn Tây Ninh
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