Chính trị

72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng: Khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn đối với công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân; tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Hương
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong.” (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong.” (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Chiều 18/9, tại Đền Thượng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954-19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông.”

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn đối với công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân; tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh các Vua Hùng, đoàn đại biểu báo cáo quá trình triển khai xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” và công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

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Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào hậu cung Đền Thượng dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với cội nguồn dân tộc và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Phú Thọ vinh dự hai lần được đón Người về thăm Đền Hùng.

Đặc biệt, ngày 19/9/1954, tại Đền Hùng, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng về trách nhiệm kế thừa truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ.

Thực hiện chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ngày 6/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong đó bổ sung hạng mục xây dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Trung tâm lễ hội.

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Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” có ý nghĩa về chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ, gắn kết truyền thống dựng nước của dân tộc với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Theo tỉnh Phú Thọ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị thi công cùng sự đồng thuận của nhân dân, công trình được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đến nay, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra vào sáng 19/9.

Sau khi công trình được khánh thành, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông;” qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, gắn kết truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đền Hùng #Chủ tịch Hồ Chí Minh #dâng hương Phú Thọ
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