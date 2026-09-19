Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 19/9, tại Hội trường xã Kép, Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Kép bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực trong đời sống và hoạt động quản lý ở cơ sở.

Về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, cử tri đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, bảo đảm mức lương tương xứng với vị trí việc làm và trình độ chuyên môn. Cử tri cũng đề nghị xem xét biên chế cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã theo hướng phân nhóm các lĩnh vực tương đồng, tăng tính chuyên môn hóa, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất về mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Đối với việc triển khai các nhiệm vụ, chiến dịch tại địa phương, cử tri đề nghị nghiên cứu thống nhất, lồng ghép những nội dung có liên quan, hạn chế triển khai nhiều chiến dịch trong cùng thời điểm, qua đó giảm áp lực cho chính quyền và các thôn.

Về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, cử tri kiến nghị tăng cường các giải pháp bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân, ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng; nghiên cứu thống nhất thủ tục đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị nghiên cứu xây dựng một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc; bố trí kinh phí cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh; sớm ban hành quy định, quy chuẩn mới về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế. Cử tri cũng đề nghị bổ sung các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật đối với học sinh, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương.

Đối với hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về thẩm quyền phê duyệt, công nhận kết quả đại hội, tạo thuận lợi cho các tổ chức trong quá trình hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; khẳng định Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, Đoàn sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp, mở rộng không gian phát triển đã bước đầu phát huy hiệu quả, chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng chí đánh giá cao những kết quả xã Kép đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo nguồn thu bền vững, nâng cao khả năng tự chủ ngân sách và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Liên quan đến những khó khăn trong tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và phân công nhiệm vụ tại cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết các cơ quan Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm tinh gọn nhưng hoạt động thực chất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời quan tâm nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Về các kiến nghị của cử tri, đồng chí Đỗ Văn Chiến đồng tình với đề xuất sớm có hướng dẫn về mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư và cho rằng đây là vấn đề cần thiết khi quy mô các thôn ngày càng lớn. Đối với bảo mật thông tin cá nhân, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, đồng chí đề nghị người dân chủ động thích ứng, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Về giáo dục, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết chủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa dùng chung đã được quyết định; việc triển khai cần bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Đối với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tổ chức mạng lưới trường lớp và bố trí giáo viên, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp phù hợp, trong đó chú trọng cân đối giáo viên theo từng môn học, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Đối với kiến nghị liên quan đến việc phê duyệt, công nhận kết quả đại hội của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, cần có hướng dẫn thống nhất về thẩm quyền sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách.

Cử tri nêu kiến nghị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá Bắc Ninh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, tạo không gian phát triển mới, đồng thời các xã, phường chủ động khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ cần gắn với kết quả công việc, lấy hiệu quả phục vụ người dân và phát triển địa phương làm thước đo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng xã Kép sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng và những kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển mới, góp phần cùng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững./.

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