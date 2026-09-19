Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tăng trưởng tích cực, nhiều dư địa mở rộng hợp tác

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đang là một trong những điểm sáng nổi bật, phản ánh mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế.

Động lực từ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế

Tính đến hết tháng 8/2026, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt khoảng 137,42 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Bộ Công Thương, quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, đóng góp đáng kể vào hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ cũng tăng qua từng năm.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhấn mạnh điều đáng chú ý không chỉ là sự gia tăng về quy mô thương mại, mà còn ở mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế.

Theo ông Hưng, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thương mại song phương là tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có thế mạnh về công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng, điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông thủy sản; trong khi Hoa Kỳ có thế mạnh về công nghệ, máy móc, thiết bị, năng lượng, hàng không, nông sản và nguyên liệu đầu vào.

Doanh nghiệp hai nước ngày càng coi trọng vai trò của nhau trong chiến lược kinh doanh và chuỗi cung ứng. Việt Nam vừa là một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, vừa là thị trường hơn 100 triệu dân với nhu cầu ngày càng lớn về công nghệ, năng lượng và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao. Quan hệ thương mại hai nước đang có điều kiện để chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang hợp tác sâu hơn về chất lượng, công nghệ và chuỗi giá trị.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, dư địa mở rộng thương mại hai chiều còn lớn nếu hai nước tiếp tục phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên liệu sản xuất, năng lượng, hàng không và các sản phẩm nông nghiệp mà Hoa Kỳ có thế mạnh. Việc gia tăng nhập khẩu các sản phẩm này vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa cung cấp đầu vào cho sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tính đến hết tháng 8/2026, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đạt khoảng 137,42 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Còn ở chiều ngược lại, Việt Nam có khả năng cung cấp nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Hoa Kỳ với giá cạnh tranh và chất lượng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ, bảo đảm xuất xứ, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường.

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, mục tiêu trong thời gian tới không chỉ là gia tăng kim ngạch, mà còn hướng tới cấu trúc thương mại có tính bổ trợ cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Hoa Kỳ có nhiều dư địa cho hàng hoá Việt Nam

Về cơ hội thị trường, Hoa Kỳ còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam nếu việc tiếp cận được tổ chức bài bản hơn. Thị trường này tiếp tục có nhu cầu lớn đối với các nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, máy móc thiết bị, thủy sản, nông sản chế biến, thực phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm tiêu dùng và hàng công nghiệp hỗ trợ.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi các điểm tập trung rủi ro cũng tiếp tục tạo cơ hội cho Việt Nam trong thu hút đơn hàng, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ không đến chủ yếu từ việc tăng sản lượng xuất khẩu theo chiều rộng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào ba yếu tố: nâng cấp chất lượng sản phẩm; nâng cao năng lực tuân thủ; xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, có khả năng truy xuất và giải trình.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thách thức lớn nhất khi vào thị trường Hoa Kỳ hiện nay là tiếp cận thông tin sớm về thay đổi chính sách, cải thiện năng lực chuẩn bị hồ sơ phòng vệ thương mại, tăng cường hiểu biết về yêu cầu lao động, môi trường, xuất xứ, chứng nhận, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời tham gia hiệu quả hơn các kênh kết nối trực tiếp với nhà phân phối, hiệp hội và hệ thống bán lẻ tại Hoa Kỳ.

Do đó, công tác xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ được tổ chức theo hướng có chọn lọc, có trọng tâm ngành hàng và gắn với năng lực tuân thủ của doanh nghiệp. Bên cạnh cách tiếp cận truyền thống thông qua hội chợ, kết nối giao thương do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ ngày càng phát huy hiệu quả.

Tạo thêm động lực cho hợp tác dài hạn

Đề cập đến các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ, ông Đỗ Ngọc Hưng khẳng định các hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho các dự án hợp tác dài hạn.

Từ góc độ kinh tế, thương mại, các hoạt động cấp cao góp phần củng cố lòng tin, tăng cường trao đổi và tạo môi trường thuận lợi để các cơ quan Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Đặc biệt, hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng, hàng không, kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai nền kinh tế.

Ông Đỗ Ngọc Hưng khẳng định Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, qua đó góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất, ổn định, bền vững và cùng có lợi.

Sau hơn 30 năm, thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng hơn 380 lần, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 172,5 tỷ USD vào năm 2025. Cùng với các trụ cột hợp tác trên nhiều lĩnh vực, việc tiếp tục cụ thể hóa các cam kết về kinh tế, đầu tư, thương mại, đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng được kỳ vọng tạo thêm dư địa để thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới./.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

​