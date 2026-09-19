Thị trường vàng tuần qua: Fed nâng lãi suất, giá vàng lấy lại đà tăng

Thị trường vàng trong nước và thế giới tuần từ 14-19/9 ghi nhận diễn biến giằng co trong những phiên đầu tuần trước khi phục hồi mạnh. Đáng chú ý, quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tín hiệu về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã gây sức ép lên giá vàng thế giới, nhưng kim loại quý nhanh chóng lấy lại đà tăng trong những phiên cuối tuần nhờ giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu.

Vàng SJC tiến về mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC kết tuần ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, tăng đáng kể so với vùng giá đầu tuần, trong khi giao dịch trên thị trường nhìn chung không xuất hiện biến động đột biến.

Đầu tuần, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của thị trường thế giới, giá vàng SJC được ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Sang ngày 15/9, giá vàng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm xuống 142,3-145,3 triệu đồng/lượng. Bước ngoặt xuất hiện trong phiên 16/9 khi giá vàng thế giới tăng mạnh trước thềm cuộc họp của Fed. Giá vàng SJC theo đó cũng được điều chỉnh lên 143,5-146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Quyết định nâng lãi suất của Fed diễn ra vào đêm 16/9 theo giờ Việt Nam đã kéo giá vàng thế giới đi xuống, có lúc xuống mức thấp nhất trong gần sáu tuần. Sáng 17/9, giá vàng SJC theo đó cũng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 142,8-145,8 triệu đồng/lượng. Sau khi điều chỉnh vào đầu giờ sáng, giá vàng trong nước gần như đứng yên trong phần còn lại của ngày, dù giá vàng thế giới có những biến động đáng kể.

Từ ngày 17/9, diễn biến thị trường đảo chiều. Giá vàng thế giới phục hồi khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD giảm từ mức cao nhất trong bảy tuần. Những yếu tố này góp phần làm giảm áp lực đối với vàng.Sáng 18/9, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước lên mức 144-147 triệu đồng/lượng. Đến chiều, giá tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng/lượng, lên 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày 17/9, mỗi lượng vàng SJC tăng tổng cộng 1,8 triệu đồng. Sang phiên cuối tuần 19/9, giá vàng SJC tiếp tục được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng thế giới đang thử thách vùng kháng cự 4.400-4.440 USD/ounce

Giá vàng thế giới đã phục hồi mạnh trong những phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.390,11 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/9. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng khoảng 1%. Giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ tăng 0,6%, lên 4.424,90 USD/ounce.

Ngày 16/9, Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4%, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Giá vàng giao ngay sau đó giảm 1,2%, xuống 4.240,10 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng lên 4.365,57 USD/ounce. Đây cũng là mức thấp nhất trong gần sáu tuần.

Kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi trong phiên 17/9 nhờ giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Lợi suất cao của các tài sản được coi là an toàn như trái phiếu Chính phủ Mỹ thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không đem lại lợi suất.

Vàng được bày bán tại cửa hàng trang sức ở Yangon (Myanmar). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết giá vàng có mối quan hệ nghịch đảo khá chặt chẽ với giá năng lượng do tác động của lạm phát. Theo ông, giá năng lượng giảm mạnh đã làm giảm một phần áp lực đối với thị trường vàng.

Theo ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường thế giới của EverBank, việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi các nhà đầu tư trước đó đã gia tăng vị thế bán do dự đoán Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá vàng. Khi giá vàng đảo chiều, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, góp phần thúc đẩy giá tăng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD. Trong phiên 18/9, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 18/9 là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Fed tăng lãi suất, cho thấy chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Dù vậy, vàng vẫn phục hồi mạnh trong những phiên cuối tuần.

Ngân hàng UBS nhận định thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ cao hơn, khả năng đồng USD suy yếu trong dài hạn và kỳ vọng Fed nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào năm tới có thể hỗ trợ giá vàng, dù thị trường vẫn biến động trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng đang thử thách vùng kháng cự 4.400 - 4.440 USD/ounce. Theo ông Chris Gaffney, nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể tiếp tục tăng.

Nhìn tổng thể, tuần giao dịch 14-19/9 cho thấy quyết định tăng lãi suất của Fed chưa thể tạo ra một xu hướng giảm bền vững đối với vàng. Sau cú giảm mạnh ngay sau quyết định của Fed, kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi. Điều này cho thấy thị trường đang đồng thời phản ánh nhiều yếu tố, thay vì chỉ tập trung vào lãi suất./.

Giá vàng tăng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed Vào lúc 13 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.326,83 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng qua trong phiên trước.