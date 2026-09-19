Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/9, lên mức cao nhất trong một tuần và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp, khi áp lực lạm phát dịu bớt và nhà đầu tư nhanh chóng thu hẹp các vị thế bán sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, cuối phiên này, giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 4.390,11 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/9. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng khoảng 1%. Giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 0,6%, lên 4.424,90 USD/ounce.

Theo ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường thế giới của EverBank, việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi các nhà đầu tư trước đó đã gia tăng vị thế bán do dự đoán Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá vàng. Khi giá vàng đảo chiều, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, góp phần thúc đẩy giá tăng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD. Trong phiên 18/9, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Trái với diễn biến cuối tuần, giá vàng chịu sức ép mạnh trong các phiên đầu tuần do kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng. Trong hai phiên giao dịch đầu tuần ngày 14-15/9, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/8 khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Ngày 16/9, Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4%, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Giá vàng giao ngay sau đó giảm 1,2%, xuống 4.240,10 USD/ounce, sau khi có thời điểm tăng lên 4.365,57 USD/ounce. Đây cũng là mức thấp nhất trong gần sáu tuần.

Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng phục hồi trong phiên 17/9, giữa bối cảnh đồng USD giảm từ mức cao nhất trong bảy tuần và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi xuống, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 18/9 là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Fed tăng lãi suất, cho thấy chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Dù vậy, vàng vẫn phục hồi mạnh trong những phiên cuối tuần.

Ngân hàng UBS nhận định thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ cao hơn, khả năng đồng USD suy yếu trong dài hạn và kỳ vọng Fed nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào năm tới có thể hỗ trợ giá vàng, dù thị trường vẫn biến động trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng đang thử thách vùng kháng cự 4.400-4.440 USD/ounce. Theo ông Chris Gaffney, nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể tiếp tục tăng./.

Giá vàng thế giới phục hồi khi nỗi lo lạm phát tạm lắng Giá vàng thế giới tăng trong phiên chiều 18/9, khép lại tuần đầy biến động, theo đó giá vàng thế giới phục hồi, vượt mốc 4.400 USD/ounce nhờ quyết định của Fed và giảm lợi suất trái phiếu.

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