Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Đức

Ngày 17/9 tại thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Văn phòng Tập đoàn FPT tại châu Âu và đại diện tập đoàn công nghệ CMC tại Đức tổ chức sự kiện Vietnam Innovation Day 2026 (Ngày Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026).

Sự kiện là cầu nối để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giới thiệu thế mạnh, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác với các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Đức.

Đây cũng là những hoạt động phù hợp với định hướng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Nông thôn bang Thuringia Marcus Malsch; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược thuộc Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Lương Văn Khôi, cùng đại diện các hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và Đức.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết Việt Nam đang hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng số và chú trọng đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, bán dẫn và an ninh mạng.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành phát biểu khai mạc Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh nếu Đức có thế mạnh về năng lực nghiên cứu, trình độ kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cao và khả năng đưa các sáng kiến vào sản xuất, thì Việt Nam có nền kinh tế năng động, lực lượng lao động trẻ, khả năng thích ứng nhanh, cùng thị trường hơn 100 triệu dân và vị trí cửa ngõ vào Đông Nam Á. Những thế mạnh này tạo ra dư địa hợp tác lớn giữa hai bên.

Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Vietnam Innovation Day 2026 là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu nhu cầu, mở rộng hợp tác. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần đưa các cơ hội hợp tác thành những dự án cụ thể.

Về phía Đức, Quốc vụ khanh Marcus Malsch cho biết Thuringia coi quan hệ hợp tác với Việt Nam là một ví dụ thực tiễn về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai bên. Trong 10 năm qua, thương mại giữa Thuringia và Việt Nam tăng trưởng tích cực.

Trong thời gian tới, Thuringia dự kiến mở rộng tuyển dụng lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề xanh, đồng thời tăng cường phối hợp với đại diện tại Hà Nội để hỗ trợ doanh nghiệp hai bên.

Vietnam Innovation Day 2026 gồm có 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này, và xu hướng ứng dụng AI trong ngành công nghiệp Đức.

Các phiên thảo luận có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Tiến sỹ Lương Văn Khôi và Tiến sĩ Reinhold von Ungern-Sternberg, Trưởng ban Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức.

Trong phiên tọa đàm “Ngành công nghệ thông tin Việt Nam - Năng lực, cơ hội và các mô hình hợp tác,” các đại diện của FPT, CMC và Glassdom nhận định đội ngũ công nghệ thông tin Việt Nam có lợi thế về lực lượng kỹ sư trẻ, nhiệt huyết, chủ động và có tư duy toán học. Các doanh nghiệp như FPT và CMC cũng đáp ứng các chứng chỉ quốc tế, tạo nền tảng tham gia các dự án tại thị trường Đức.

Trong bối cảnh một số doanh nghiệp Đức tìm kiếm địa điểm thay thế Ấn Độ để tối ưu chi phí và quản trị rủi ro, Việt Nam có tiềm năng trở thành lựa chọn phù hợp nhờ hạ tầng và nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong AI công nghiệp và chuyển đổi số. Trong khi Đức cần đẩy nhanh số hóa khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Việt Nam có thể phát huy kinh nghiệm triển khai công nghệ để hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển các mô hình dữ liệu và ngôn ngữ phù hợp.

Phiên thảo luận tại sự kiện Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý thị trường Đức có yêu cầu cao và thận trọng trong hợp tác. Để mở rộng hoạt động tại thị trường này, yếu tố then chốt là xây dựng niềm tin thông qua chất lượng, thực hiện đúng cam kết và triển khai các dự án thử nghiệm trước khi mở rộng quy mô.

Ông Carsten Bovenschen, người sáng lập công ty Bo Consult (Đức), bày tỏ kỳ vọng vào những cơ hội đổi mới sáng tạo cho ngành công nghiệp Đức và Việt Nam. Theo ông, Đức đã gặp một số khó khăn trong đổi mới sáng tạo những năm gần đây, đặc biệt trong ngành công nghiệp ôtô, và cần đẩy mạnh chuyển đổi số để lấy lại thế chủ động.

Đánh giá về Việt Nam, ông nhận thấy những đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đang mở ra nhiều cơ hội. Theo ông, AI cũng tạo thêm dư địa cho hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Đỗ Tuấn Anh, phụ trách mảng Energy & Utilities của FPT tại châu Âu, cho biết doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động tại Đức, với các văn phòng ở Munich, Frankfurt và trụ sở tại Essen. FPT hiện hợp tác với nhiều đối tác lớn trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất và ô tô như RWE, E.ON, Schaeffler, BMW và Continental.

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, thị trường Đức vẫn còn nhiều tiềm năng, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. FPT mong muốn thông qua các hoạt động kết nối như Vietnam Innovation Day có thể tiếp cận thêm các doanh nghiệp này, đồng thời tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam trong kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác cũng như các quy định, chính sách của Chính phủ Đức.

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với FPT và CMC tổ chức Vietnam Innovation Day, cho thấy quyết tâm của Đại sứ quán trong việc mở thêm kênh kết nối hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và giới thiệu tiềm năng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Đức./.

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực số Chủ tịch WUS Đức, Tiến sỹ Kambiz Ghawami, đánh giá các học viên hoàn thành chương trình sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.