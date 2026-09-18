Giá vàng thế giới phục hồi khi nỗi lo lạm phát tạm lắng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên chiều 18/9, khép lại một tuần đầy biến động. Đợt tăng lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ năm 2023 cùng với giá dầu sụt giảm đã giúp xoa dịu nỗi lo về lạm phát, tạo lực đẩy cho kim loại quý.

Vào lúc 14 giờ 05 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.393,31 USD/ounce. Với mức giá này, vàng hiện đang giao dịch quanh mốc 4.400 USD/ounce và hướng tới một tuần tăng điểm.

Phiên này, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở tất cả các kỳ hạn đồng loạt sụt giảm sau khi tăng mạnh nhờ quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm của Fed. Diễn biến đó đã gỡ bỏ phần nào áp lực lên vàng, bởi lợi suất trái phiếu cao sẽ khiến sức hấp dẫn của các tài sản an toàn như vàng giảm đáng kể.

Dòng vốn đầu tư vẫn cho thấy sự kiên trì đối với vàng. Các số liệu thị trường chỉ ra rằng các quỹ ETF vàng vẫn ghi nhận dòng tiền đổ vào bất chấp những đợt sụt giảm giá gần đây, cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư vào kim loại quý này.

Dù vậy, những thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn đang đặt ra khả năng sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và các đợt tiếp theo vào năm 2027.

Đây sẽ là những rào cản tiềm tàng đối với đà bứt phá của vàng. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 2,5% lên 66,82 USD/ounce. Tại Việt Nam, cập nhật lúc 15 giờ 10 phút ngày 18/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,60- 147,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed Vào lúc 13 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.326,83 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng qua trong phiên trước.

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