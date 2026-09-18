Đẩy nhanh tiến độ lắp điện Mặt Trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

Tin từ Bộ Công Thương ngày 18/9 cho hay đơn vị này đã ban hành Văn bản số 7404/BCT-ĐL về chương trình lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu đối với các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Văn bản nêu rõ ngày 30/3/2026 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện Mặt Trời mái nhà (Chỉ thị 10/CT-TTg), trong đó Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện.

Nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị 10, phát triển điện Mặt Trời mái nhà góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện cho giai đoạn dự báo khó khăn về nguồn điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và EVN kịp thời lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện Mặt Trời mái nhà trên mái các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện… thuộc thẩm quyền quản lý; phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu theo Chỉ thị số 10/CT-TTg từ nay đến trước ngày 31/3/2027.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị công lập liên quan có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm giải quyết theo quy định về thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (chính sách hỗ trợ) theo thẩm quyền và nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Điện lực năm 2024 để áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo Bộ Công Thương, đến nay mới có 2/34 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này là Bắc Ninh và Lai Châu.

Các bộ ngành, địa phương xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình trên địa bàn trong việc lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà gắn với hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS) theo quy định tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP (trong đó quy định cho phép mua bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030; cho phép mua đến 50% sản lượng điện dư giai đoạn sau năm 2030).

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan khác đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg. Đến nay, mới chỉ có 02/17 bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Công Thương) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Còn 8/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gồm thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh và Vĩnh Long) chưa báo cáo việc ban hành Chỉ thị/Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg).

Đối với EVN, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo các đơn vị điện lực thuộc EVN phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để kiểm tra ban đầu khi đấu nối, trong quá trình lắp đặt và quá trình vận hành điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia theo đúng Nghị định số 58/2025/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và EVN quan tâm thực hiện; gửi kết quả về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nhu cầu điện tăng cao, Hà Nội thúc đẩy nguồn điện mặt trời mái nhà Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.