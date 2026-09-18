Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD

Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 17/9, nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, khi các nhà đầu tư xem xét tác động từ các cuộc tấn công giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng Saudi Arabia có thể đưa thêm dầu thô ra thị trường thế giới, qua đó phần nào giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen ngày 17/9 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới.

Việc xung đột tại Trung Đông lan sang Yemen và Saudi Arabia làm gia tăng nguy cơ trầm trọng hơn tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu, vốn phát sinh sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran nổ ra hồi tháng 2.

Kết thúc phiên 17/9, giá dầu Brent giảm 1,01 USD, tương đương 0,95%, xuống 104,82 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 52 xu, tương đương 0,5%, xuống 101,91 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều giảm khoảng 3% trong phiên trước đó.

Trong phiên 17/9, có thời điểm giá dầu Brent giảm hơn 3 USD, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/9, trong khi WTI cũng giảm hơn 3 USD, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11/9.

Đà giảm diễn ra sau thông tin Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Động thái này sẽ giúp bù đắp một phần nguồn cung bị gián đoạn do các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống dầu Đông-Tây dẫn tới Biển Đỏ.

Bloomberg đưa tin, Saudi Arabia cũng đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của tuyến đường ống dầu Đông-Tây trong vài ngày tới, sau khi tuyến đường ống này bị đình chỉ hoạt động vào tuần trước do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 4 tháng trong tuần này, sau khi các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết hoạt động bơm dầu thô tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia, đã bị đình chỉ và nước này đã hủy một số chuyến giao dầu cho khách hàng châu Âu. Yanbu được cung cấp dầu thông qua tuyến đường ống Đông-Tây.

Các nhà giao dịch cho biết nếu tuyến đường ống này bị đóng cửa trong thời gian dài, lượng dầu cung cấp cho thị trường toàn cầu có thể giảm tới 4%. Saudi Arabia chưa cho biết thời điểm tuyến đường ống có thể hoạt động trở lại.

Christopher Tahir, chiến lược gia thị trường cấp cao tại nền tảng giao dịch Exness, nhận định giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 17/9 do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông phần nào lắng dịu.

Ông cho rằng việc tăng lượng dầu thô được vận chuyển thông qua các hoạt động bốc dỡ ngoài khơi tại Oman, cùng với những nỗ lực khôi phục tuyến đường ống Đông-Tây, đã góp phần làm giảm áp lực trên thị trường.

Tuy nhiên, ông Tahir cho biết thị trường dầu vẫn trong tình trạng thắt chặt, hạn chế khả năng giá tiếp tục giảm sâu. Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, trong khi căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi khiến hoạt động vận tải qua Biển Đỏ cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực vẫn đứng trước nguy cơ bị gián đoạn trở lại.

Ngân hàng DBS của Singapore cho biết trong kịch bản cơ sở, ngân hàng này giả định căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2026, giá dầu Brent sẽ ổn định trong khoảng 85-95 USD/thùng.

Trong khi gián đoạn nguồn cung dầu thô vẫn là mối quan tâm chính của thị trường, nguồn cung dầu diesel thắt chặt đang trở thành một yếu tố gây sức ép khác, khi những gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông và Nga làm hạn chế nguồn cung nhiên liệu.

Giá dầu gasoil kỳ hạn tại châu Âu, một chỉ báo quan trọng đối với giá dầu diesel, đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên 16/9. Giá dầu diesel siêu sạch có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (ULSD) giao kỳ hạn tại Mỹ cũng đóng cửa ở mức cao kỷ lục./.

Giá dầu trên 100 USD mỗi thùng làm gia tăng bất ổn tại nhiều nước Giá năng lượng tăng cao đang tác động trực tiếp tới nhiều nền kinh tế, gây thiếu nhiên liệu, các cuộc đình công và biểu tình, đồng thời làm gia tăng áp lực lên hoạt động sản xuất và tài chính công.