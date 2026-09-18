Giá vàng tăng hơn 2% khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 17/9, phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 6 tuần ghi nhận trong phiên trước, nhờ giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư đánh giá động thái tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 17 giờ 45 phút GMT (0 giờ 45 phút sáng 18/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,3%, lên 4.360,36 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,3%, lên 4.399,70 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết giá vàng có mối quan hệ nghịch đảo khá chặt chẽ với giá năng lượng do tác động của lạm phát. Theo ông, giá năng lượng giảm mạnh đã làm giảm một phần áp lực đối với thị trường vàng.

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp vào ngày 17/9, xuống mức thấp nhất trong một tuần khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dịu bớt. Trong khi đó, đồng USD giảm từ mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm. Lợi suất cao của các tài sản được coi là an toàn như trái phiếu Chính phủ Mỹ thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn không đem lại lợi suất.

Fed đã quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9 và phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng các thành viên khác đã nhất trí với quyết định này, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát vẫn chưa được kiểm soát và có thể tiếp tục gia tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 là 51%, tăng so với mức gần 44% một ngày trước đó.

Mặc dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này, do thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản có khả năng sinh lời từ lãi suất.

Giàn bơm dầu tại tỉnh Hasakah, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong một báo cáo mới đây, ngân hàng UBS nhận định thâm hụt tài khóa gia tăng, gánh nặng nợ cao hơn, khả năng đồng USD suy yếu trong dài hạn và kỳ vọng Fed nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào năm tới sẽ hỗ trợ giá vàng, bất chấp những biến động trong ngắn hạn.

Tại cuộc họp ngày 17/9, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự báo sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào cuộc họp ngày 18/9 và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục nâng chi phí vay.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,2%, lên 65,60 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,8%, lên 1.783,69 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 1,6%, lên 1.289,45 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 17/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 142,7 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Thị trường vàng và bài học từ những "cơn sốt" đầu tư theo phong trào Đà giảm mạnh của giá vàng sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng mà còn phản ánh những rủi ro khi quyết định mua-bán bị chi phối bởi kỳ vọng và tâm lý đám đông.