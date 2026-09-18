Giá cước vận tải biển Trung-Mỹ áp sát kỷ lục thời dịch COVID-19

Giá cước vận tải container đường biển không theo hợp đồng dài hạn (hợp đồng giao ngay) từ Trung Quốc đi Bờ Đông nước Mỹ đã tăng trở lại các mức đỉnh từng ghi nhận trong thời kỳ đại dịch COVID-19 làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Thị trường đang đứng trước nguy cơ thiết lập các mốc kỷ lục mới trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đẩy chi phí nhiên liệu leo thang.

Theo dữ liệu từ nền tảng định giá cước vận tải Xeneta, giá cước giao ngay trên tuyến hải trình này đã chạm mức 10.948 USD/container 40 feet, tăng hơn gấp 4 lần kể từ khi xung đột quân sự nhằm vào Iran bùng phát vào ngày 28/2.

Ông Peter Sand, chuyên gia phân tích trưởng tại Xeneta, cho biết mức giá cước trên các tuyến vận chuyển trọng yếu này hiện chỉ còn kém mức đỉnh kỷ lục lịch sử 11.900 USD/container 40 feet, từng thiết lập vào tháng 1/2022, một khoảng rất ngắn.

Tuyến đường biển từ Thượng Hải đi New York hiện thuộc nhóm nhộn nhịp và mang lại lợi nhuận cao nhất cho các hãng vận tải container hàng đầu thế giới như MSC, Maersk, COSCO và CMA CGM.

Cùng chung xu hướng, dữ liệu từ Chỉ số Container Thế giới của Drewry (WCI) công bố ngày 17/9 cho thấy giá cước giao ngay chặng Thượng Hải - New York đã tăng gần 7% so với tuần trước đó, lên mức 10.394 USD/container 40 feet.

Drewry và Xeneta áp dụng các phương pháp tính toán khác nhau, và giá cước giao ngay hiện chi phối khoảng 50% lượng hàng hóa lưu thông thực tế trên biển.

Trong giai đoạn đầu đại dịch, chỉ số WCI của Drewry từng ghi nhận mức kỷ lục 16.000 USD/container 40 feet do làn sóng chi tiêu ồ ạt của người tiêu dùng Mỹ cho đồ nội thất, thiết bị điện tử và dụng cụ tập thể thao tại nhà.

Đà tăng nhanh của giá cước xuất phát trực tiếp từ thị trường năng lượng. Giá dầu thô thế giới liên tục leo thang sau hàng loạt diễn biến chiến sự phức tạp, các bên tấn công và đánh chìm một số tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, trong khi Saudi Arabia phải tạm ngừng vận hành đường ống dẫn dầu Đông - Tây huyết mạch do các đợt không kích trong cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông.

Tình trạng này đẩy giá dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (VLSFO, hay còn gọi là dầu bunker chuyên dùng cho tàu biển) tại 20 cảng lớn trên thế giới lên mốc 901,50 USD/tấn vào hôm 17/9.

Con số này đánh dấu mức tăng vọt so với mốc 543,50 USD/tấn ghi nhận hôm 27/2, dù vẫn thấp hơn đỉnh 1.053 USD/tấn của ngày 20/3, theo đơn vị cung cấp dữ liệu Ship & Bunker.

Để bảo vệ biên lợi nhuận, các chủ tàu container đã lập tức chuyển phần chi phí phát sinh này sang khách hàng thông qua phụ phí nhiên liệu và các công cụ định giá khác.

Chuyên gia Peter Sand cảnh báo, áp lực từ phụ phí nhiên liệu khiến kịch bản giá cước vượt qua đỉnh dịch COVID-19 là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong tháng này.

Áp lực tăng giá càng gia tăng trước thềm "Tuần lễ Vàng" vào đầu tháng 10/2026, khi các tập đoàn bán lẻ khổng lồ như Walmart và Amazon ồ ạt đẩy hàng rời khỏi Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ khiến các nhà máy phải đóng cửa./.

Không tự ý tăng giá cước, phụ thu bất hợp lý trước biến động giá nhiên liệu Các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển, giao nhận và logistics được đề nghị không tự ý tăng giá cước hoặc áp dụng các khoản phụ thu thiếu hợp lý trước biến động giá nhiên liệu.

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