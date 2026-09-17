Iran phản đối Thụy Điển trục xuất nhân viên ngoại giao

Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/9 thông báo đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại Tehran để phản đối quyết định của Stockholm yêu cầu một nhân viên ngoại giao Iran rời Thụy Điển.

Tehran bác bỏ các cáo buộc của Thụy Điển liên quan đến hoạt động của nhân viên ngoại giao Iran và cho rằng quyết định của Stockholm là không có cơ sở.

Phía Thụy Điển trước đó xác nhận đã yêu cầu một quan chức tại Đại sứ quán Iran rời nước này do những hoạt động mà Stockholm cho là không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cho biết ông hy vọng cuộc xung đột với Iran “đang đi đến hồi kết,” đồng thời nói rằng Tehran muốn đạt được một thỏa thuận với Washington.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến tăng cường trao đổi với các nước vùng Vịnh về những bước tiếp theo liên quan tình hình Iran.

Theo hãng tin Axios, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo hoặc ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới.

Cuộc gặp dự kiến tập trung vào các bước tiếp theo liên quan cuộc xung đột và định hướng của Mỹ trong giai đoạn sau xung đột.

Sáu nước GCC gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 16/9 khẳng định Tehran sẵn sàng giải quyết những vấn đề còn tồn tại với các nước láng giềng thông qua đối thoại và trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) của Iraq Bafel Talabani tại Tehran.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các kênh ngoại giao liên quan vấn đề Iran tiếp tục được thúc đẩy. Các bên dự kiến tiếp tục thảo luận vấn đề này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.