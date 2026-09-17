Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị truy tố trong vụ bê bối túi xách hàng hiệu

Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/9, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị truy tố với cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng, sau khi có thêm các cuộc điều tra về vụ bê bối túi xách hàng hiệu liên quan đến vợ ông.

Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul đã chính thức buộc tội ông Yoon Suk Yeol vì không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định của một đạo luật chống tham nhũng, dù biết rõ vợ mình, bà Kim Keon Hee, đã nhận những món quà đắt tiền.

Các công tố viên cáo buộc bà Kim Keon Hee nhận một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 3 triệu won (2.170 USD), một bộ mỹ phẩm trị giá 1,79 triệu won và rượu cao cấp trị giá 400.000 won từ một mục sư trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Chín năm 2022.

Hồi tháng 10/2024, khi ông Yoon Suk Yeol còn đương chức, cơ quan công tố Hàn Quốc từng hủy bỏ mọi cáo buộc đối với vợ chồng cựu Tổng thống do cho rằng hành vi đó không liên quan đến nhiệm vụ chính thức của ông.

Tuy nhiên vụ án đã được mở lại sau khi một tòa án quận tại Seoul kết tội bà Kim Keon Hee hồi tháng Sáu vừa qua về hành vi nhận túi hàng hiệu cùng các vật phẩm có giá trị khác để đổi lấy các đặc quyền.

Vụ án hiện đang được xem xét tại tòa phúc thẩm.

Đây là cáo buộc hình sự mới nhất nhắm vào vị cựu Tổng thống đang bị giam giữ này; ông hiện đang phải đối mặt với nhiều phiên tòa sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành vào năm 2024 và việc bị phế truất khỏi chức vụ ngay sau đó.

Ở một diễn biến khác, các công tố viên quyết định không truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội vi phạm luật bầu cử liên quan đến cáo buộc phát ngôn sai sự thật về các giao dịch cổ phiếu của vợ ông trong giai đoạn trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 do thiếu bằng chứng./.

Toà án Hàn Quốc tuyên án tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee Trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee 7 năm tù giam.