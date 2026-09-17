Australia siết quy định về visa du học, du lịch và lao động kỳ nghỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống di trú, trong đó có kế hoạch siết việc kéo dài thời gian lưu trú của du học sinh và khách du lịch, hạn chế người thân đi cùng sinh viên quốc tế, thay đổi điều kiện đối với visa lao động kỳ nghỉ, đồng thời tăng ưu tiên cho lao động có kỹ năng trong những lĩnh vực đang thiếu nhân lực.



Phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra ngày 17/9, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các biện pháp mới nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.



Theo kế hoạch, Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài (NOM) xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Australia cho thấy NOM trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026 đã giảm xuống khoảng 292.000 người, tiếp tục xu hướng đi xuống sau giai đoạn tăng mạnh hậu đại dịch COVID-19.



Một trong những thay đổi đáng chú ý đối với sinh viên quốc tế là việc Australia sẽ hạn chế visa dành cho người thân đi cùng. Theo số liệu được truyền thông Australia dẫn lại, trong năm 2025, nước này cấp hơn 337.000 visa du học, trong đó khoảng 45.000 visa dành cho người phụ thuộc hoặc thành viên gia đình của người học chính. Bộ trưởng Burke cho biết chính sách mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phần lớn sinh viên quốc tế phải sang Australia một mình, thay vì có thể đưa người thân đi cùng như trước.



Chính phủ Australia cũng sẽ tiếp tục siết tình trạng “visa hopping” - chuyển liên tục từ loại visa này sang loại visa khác nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Đối với sinh viên quốc tế, thay đổi này sẽ hạn chế khả năng sử dụng visa du học như một bước trung gian để tiếp tục chuyển sang các loại visa khác và kéo dài thời gian ở lại Australia. Phạm vi đối tượng và thời điểm áp dụng cụ thể đối với người phụ thuộc của du học sinh hiện chưa được công bố đầy đủ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Australia dự kiến bổ sung điều kiện “No Further Stay” - không được tiếp tục lưu trú - đối với toàn bộ visa du lịch. Quy định này nhằm bảo đảm visa du lịch chỉ được sử dụng cho mục đích lưu trú ngắn hạn, thay vì trở thành một con đường để người nhập cảnh tiếp tục ở lại Australia hoặc chuyển sang loại visa khác.

Theo hướng chính sách mới, người mang visa du lịch sẽ phải tuân thủ chặt hơn thời hạn lưu trú và các điều kiện đi kèm khi muốn xin một loại visa khác. Australia cũng sẽ tăng cường các biện pháp đối với những người đã hết hạn visa nhưng vẫn ở lại nước này.

Chương trình Working Holiday Maker - thường được gọi là visa lao động kỳ nghỉ - cũng sẽ có thay đổi đáng kể đối với những người muốn ở lại Australia sang năm thứ 2 hoặc năm thứ 3. Theo kế hoạch mới, những người muốn tiếp tục lưu trú trong năm thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ phải tham gia cơ chế bốc thăm, đồng thời vẫn phải đáp ứng yêu cầu làm việc tại các khu vực được chỉ định nếu thuộc diện áp dụng. Bộ trưởng Burke cũng cam kết thời gian xử lý hồ sơ Working Holiday Maker sẽ được ổn định ở mức không quá 3 tháng.

Riêng công dân Vương quốc Anh có thể được áp dụng cơ chế khác theo thỏa thuận thương mại tự do Australia-Anh và không chịu yêu cầu làm việc tại khu vực tương tự các nhóm khác.

Sinh viên Đại học New South Wales ở thành phố Sydney. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Bên cạnh việc siết một số loại visa tạm thời, Australia sẽ tăng ưu tiên đối với lao động có kỹ năng trong những lĩnh vực đang thiếu nhân lực. Các nhóm ngành được nhắc tới gồm y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật và quốc phòng. Lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá cũng có thể được xem xét thuận lợi hơn. Bộ trưởng Burke cho biết mục tiêu là tạo con đường thuận lợi hơn cho những kỹ năng mà nền kinh tế Australia thực sự cần.

Australia cũng sẽ tăng chế tài đối với các đại lý di trú cố tình hỗ trợ những hồ sơ visa không có cơ sở hoặc tiếp tay cho hành vi lợi dụng hệ thống. Bộ trưởng Burke khẳng định Australia vẫn ủng hộ nhập cư và nhìn nhận phần lớn người nước ngoài đến nước này đều tuân thủ quy định. Tuy nhiên, hệ thống di trú cần được điều chỉnh để hạn chế tình trạng lợi dụng visa và tập trung tốt hơn vào những nhu cầu hiện nay của Australia.

Chi tiết về thời điểm có hiệu lực và cách thức triển khai từng biện pháp dự kiến sẽ tiếp tục được Chính phủ Australia công bố trong quá trình hoàn thiện các quy định mới./.

Tỷ lệ từ chối visa du học Australia tăng hơn 3 lần, cao nhất trong 10 năm qua Tỷ lệ từ chối visa du học tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua trong bối cảnh sinh viên quốc tế đang trở thành vấn đề tranh luận nổi bật về việc kiểm soát lượng người di cư tại Australia.