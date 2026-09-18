Tổng thống Indonesia chỉ thị cảnh sát điều tra các công ty liên quan cháy rừng

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa chỉ đạo cảnh sát điều tra trách nhiệm hình sự đối với những công ty có liên quan đến các vụ cháy rừng và đất tại các khu vực Sumatra và Kalimantan.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp nội các ngày 16/9 nhằm thảo luận về công tác chữa cháy và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại trong một tháng rưỡi tới - khoảng thời gian mà giới chức nhận định là có nguy cơ cháy rừng cao.

Ông Prabowo nhấn mạnh các công ty bị phát hiện liên quan đến các vụ cháy rừng sẽ phải bị tước giấy phép hoạt động và đối mặt với các cuộc điều tra hình sự.

Từ đầu năm đến nay, các khu vực Kalimantan và Sumatra đã phải hứng chịu tình trạng cháy rừng và cháy đất trên diện rộng.

Khói mù phát tán từ các đám cháy này gây gián đoạn hoạt động hàng không, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và khiến chất lượng không khí tại một số nơi trong nước trở nên nguy hại.

Khói từ các đám cháy cũng lan sang các nước láng giềng như Malaysia, Singapore và Philippines. Trước tình hình trên, ngày 17/9, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này đã chính thức đề nghị hỗ trợ Indonesia đối phó với cháy rừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Zahid đưa ra tại cuộc họp báo sau lễ ký biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ Phát triển Nông thôn và Khu vực Malaysia và Bộ Làng xã và Phát triển các vùng khó khăn Indonesia, nhân dịp ông có chuyến thăm 4 ngày tới Indonesia dự Hội nghị thượng đỉnh Halal 20 (H20) lần thứ 5.

Ông Ahmad Zahid, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia, cho biết lực lượng được đề nghị triển khai gồm 52 sỹ quan, nhân viên thuộc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia (NADMA), Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) và Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF).

Đề xuất hỗ trợ đã được trao đổi với Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka và sẽ được trình Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto để Chính phủ Indonesia xem xét, phê duyệt.

Về phương tiện, Phó Thủ tướng Zahid cho biết nếu được chấp thuận Malaysia sẽ sử dụng các loại máy bay, trực thăng tham gia công tác chữa cháy. Một trong số đó là loại máy bay Bombardier CL-415MP có khả năng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy từ trên không.

Năm 2015, loại máy bay này từng được Malaysia triển khai tới Nam Sumatra để hỗ trợ Indonesia, thả tổng cộng 546.000 lít nước trong một chiến dịch kéo dài 5 ngày.

Theo ông Ahmad Zahid, máy bay có thể lấy nước từ hồ, biển hoặc sông trước khi thả xuống các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Bên cạnh đó, 3 trực thăng khác cũng sẽ được phía Malaysia sử dụng cho mục đích tương tự.

Phó Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh Kuala Lumpur quan tâm đến tình trạng cháy rừng, vốn xảy ra hằng năm, trong đó có hoạt động đốt ngoài trời tại Kalimantan hoặc Sumatra, gây khói mù lan sang Malaysia.

Malaysia mong muốn phối hợp với Indonesia để giải quyết vấn đề này. Ông cũng khẳng định đề nghị trên nhằm góp phần xử lý tình trạng khói mù xuyên biên giới, vốn ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng.

Theo ông Ahmad Zahid, điều quan trọng là hai nước cần có kế hoạch giảm thiểu rủi ro hoặc chiến lược phòng ngừa để hạn chế tình trạng này tái diễn hằng năm. Các biện pháp như vậy phù hợp với lợi ích của cả Malaysia và Indonesia.

Ông cũng cho biết Malaysia và Indonesia duy trì hợp tác chặt chẽ trong quản lý thảm họa thông qua các cuộc họp và diễn tập chung, trong đó có các hoạt động ở cấp ASEAN./.

Indonesia: Khói mù cháy rừng buộc 1,4 triệu học sinh phải học trực tuyến Tây Kalimantan là địa phương có số học sinh phải chuyển sang học trực tuyến lớn nhất, với khoảng 1,1 triệu em, đồng thời là tỉnh ghi nhận diện tích cháy rừng lớn nhất Indonesia từ đầu năm đến nay.