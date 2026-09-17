Nhật Bản ngừng vận hành 1 lò phản ứng hạt nhân do phát hiện nước rò rỉ

Ngày 17/9, Công ty Điện lực Kansai cho biết sẽ ngừng vận hành thủ công lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Mihama ở tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản, sau khi phát hiện nước rò rỉ từ một thiết bị không chứa vật liệu phóng xạ.

Theo công ty trên và chính quyền tỉnh Fukui, hiện không ghi nhận mức phóng xạ cao bất thường ở môi trường xung quanh.

Trước đó, công ty buộc phải đóng lò phản ứng này vào tháng Năm do hơi nước rò rỉ từ nắp đậy bị hỏng trên tuabin cao áp.

Lò phản ứng đã được kiểm tra định kỳ vào tháng Sáu, sớm hơn so với kế hoạch, và vừa được khởi động lại vào ngày 12/9 vừa qua./.

Nhật Bản: Bê bối sai lệch dữ liệu làm đình trệ việc tái khởi động hai lò phản ứng Vụ việc cho thấy những thách thức Nhật Bản phải đối mặt trong việc khôi phục điện hạt nhân sau sự cố Fukushima, khi yêu cầu về an toàn, tính minh bạch trong đánh giá rủi ro đang được đặt lên hàng đầu.