Phú Thọ di dời, sơ tán 339 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Ngày 18/9, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), mưa lớn kéo dài từ ngày 13-17/9 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Đáng chú ý vụ việc 3 người tử vong do sạt lở đất; 339 hộ với trên 1.424 nhân khẩu phải di dời, sơ tán; hàng trăm hộ bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 500 mm, trong đó Kim Tiến, xã Kim Bôi 534,4 mm; Lũng Vân, xã Vân Sơn 526,6 mm; Cao Răm, xã Liên Sơn 523,6 mm; Thủy điện Định Cư, xã Quyết Thắng 512,2 mm; Ngọc Sơn 510,2 mm; Tân Pheo 503,6 mm.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất về người xảy ra rạng sáng 17/9 tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc. Khoảng 40m3 đất đá từ taluy sạt xuống nhà ông Xa Văn Dong, sinh năm 1975, làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người trong gia đình. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân gồm ông Xa Văn Dong, bà Đinh Thị Hoan, sinh năm 1979 và bà Xa Thị Chinh, sinh năm 1947.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở và hạ tầng. Toàn tỉnh có 16 hộ bị tốc mái, sạt lở; 151 hộ bị ngập nước, tập trung nhiều tại Lạc Thủy, Cao Dương, Nật Sơn. Có 45 điểm sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư.

Trước tình hình trên, các địa phương đã di dời, sơ tán 339 hộ với trên 1.424 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hệ thống thủy lợi bị ảnh hưởng với 1.854 m bờ sông, bờ suối sạt lở; 35 m kênh mương hư hỏng và 4 bai, đập dâng nước bị vỡ, hư hỏng. Trong đó có 1.000 m bờ suối tại xã Đà Bắc, 304 m bờ sông Đà và 200 m bờ suối Bãi Nai, xã Mường Thàng bị sạt lở.

Giao thông chịu thiệt hại trên diện rộng với 4 điểm sạt lở trên Quốc lộ, 7 điểm trên đường tỉnh và hàng chục điểm sạt lở, hư hỏng đường liên xã, liên xóm. Một số tuyến tại Tân Pheo bị ách tắc; sạt lở taluy tuyến đường từ thôn Ba Nuông đi thôn Ba Lầm với khoảng 2.000 m3 đất khiến đoạn đường không thể đi lại.

Đáng chú ý, nhiều điểm giao thông bị ngập đã chia cắt, cô lập 423 hộ dân, gồm 254 hộ tại Cao Dương, 147 hộ tại Lạc Thủy và các hộ tại Nật Sơn, Mường Hoa. Ngầm Bãi Nai trên đường tỉnh 446 bị sập; một cầu tạm và một cống thoát nước tại xã Nật Sơn bị cuốn trôi.

Hiện các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, canh gác các tuyến đường, ngầm tràn và xử lý các điểm sạt lở.

Các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ngập lụt được theo dõi chặt chẽ, cảnh báo và phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân./.

Mưa lũ gây ngập, Thanh Hóa sơ tán 1.000 hộ dân đến nơi an toàn Tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống.

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