Hà Nội: Nhiều điểm ngập đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường

Ngày 18/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết do mưa đã ngớt trên diện rộng, các điểm ngập nước tiêu thoát nhanh, các điểm ngập như hầm chui số 5, 6, hầm chui km9+656 Đại lộ Thăng Long, Cổng chào Nam An Khánh, Triều Khúc, Cầu Bươu, Phùng Hưng, Yên Xá… đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Còn điểm ngập Nguyễn Trác (chân cầu HH2), do mực nước sông Bùi đang dâng cao, dẫn đến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Hiện Trạm bơm Yên Sở (vận hành 18/20 tổ bơm), Cổ Nhuế (4/4 máy), Đồng Bông 1 (3/3 máy), Bắc Thăng Long-Vân Trì (3/4 máy), Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước được vận hành phù hợp với diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế; phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Yên Nghĩa (4/10 bơm, do mực nước sông Đáy đang trên mức báo động 1), Đào Nguyên (vận hành 25/25 bơm), cầu Sa (vận hành 11/11 bơm), Khê Tang (vận hành 9/10 máy bơm) để hạ mực nước trên hệ thống hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Đồng thời, liên tiếp trong những ngày mưa, gây úng ngập vừa qua, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã và đang chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước duy trì triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cụ thể như, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện với hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị tập trung khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa phù hợp với diễn biến mưa và mực nước thực tế.

Song song với đó, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ, tăng năng lực điều tiết, thu gom và bơm tiêu của hệ thống.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, qua theo dõi, mặc dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước tại các nguồn tiêu đều ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì vận hành ổn định.

Tại khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không xuất hiện úng ngập; một số điểm thuộc khu vực phía Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.

Các công trình khẩn cấp và dự án chống úng ngập đã đưa vào vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả, bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu.

Việc vận hành đồng bộ các công trình này với các trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa, cửa phai và hệ thống cống, mương đã góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian úng ngập tại các khu vực được đầu tư, đặc biệt trong điều kiện mưa kéo dài và mực nước nguồn tiêu ở mức cao.

Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diễn biến mưa./.

Thoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn Tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, các khu vực được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không ghi nhận tình trạng úng ngập, các công trình trên bước đầu đã phát huy hiệu quả.