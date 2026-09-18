Ngày 18/9: Nhiều khu vực mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh, thành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Hiện nay, tại Hà Nội, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường/xã Hương Sơn, Mỹ Đức.

Cảnh báo trong khoảng thời gian từ nay đến 2 giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường/xã: Hương Sơn, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hoà Xá, Gia Lâm, Bát Tràng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc, gồm Thanh Hóa-Hà Tĩnh, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Thanh Hóa đêm có mưa rào và dông. Phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các trận mưa dông trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo có mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Theo đó, từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và tối 18/9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trên biển, hiện nay (18/9), khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trạm Phú Quý có gió giật cấp 9.

Dự báo, ngày và đêm 18/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 16.000 nhà bị ngập Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17/9, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 3 người chết tại Phú Thọ; 4 nhà sập (Thanh Hóa); 29 nhà hư hỏng; 16.310 nhà bị ngập.