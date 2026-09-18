Hà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, xã Trần Phú di dời 145 hộ dân đến nơi an toàn

Từ 7 giờ ngày 17/9 đến 7 giờ ngày 18/9, trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 7 giờ ngày 17/9 đạt 7,65m, vượt báo động 3 là 0,65m.

Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.230 người, 298 hộ dân; trong đó 145 hộ với 580 người phải di dời đến nơi an toàn. Các khu vực có hộ phải di dời gồm các thôn Khôn Duy (110 hộ), Mỹ Tiến (15 hộ) và Hoàng Văn Thụ (20 hộ).

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 18/9, nước dâng cao tràn mặt đê sông Bùi khiến khoảng 4.060m đê, bờ bao bị ảnh hưởng do ngập, tràn; 3.100m đường giao thông bị ngập.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, 8,1ha lúa, 4,6ha rau màu, 30ha cây ăn quả và 10,2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do ngập nước. Chính quyền địa phương và người dân đã di chuyển 17.500 gia súc, gia cầm để hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Trần Phú đang duy trì các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ," chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các tình huống thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết, mưa lũ và mực nước sông Bùi; đồng thời triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt.

Cụ thể, xã Trần Phú đã huy động hàng chục cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân thường trực, dân quân cơ động và lực lượng tại chỗ; 50 cán bộ, công chức, đoàn thể; khoảng 200 người thuộc các thôn cùng tham gia ứng phó mưa lũ.

Cùng với đó, 400m3 cát đen, 8.000 bao tải, 10 cuộn dây buộc, 100m2 bạt và 30 xẻng được sử dụng để gia cố các đoạn đê xung yếu, trũng thấp.

Ngoài ra, Tiểu đoàn 31, Quân chủng Phòng không-Không quân huy động 32 cán bộ, chiến sỹ; Trường Sỹ quan Đặc công huy động 50 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và bảo vệ đê điều trên địa bàn.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân ứng trực, bảo vệ tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Bốn xe vận chuyển vật chất và một xe ô tô được bố trí phục vụ công tác ứng phó, kiểm tra, trực chốt và xử lý các tình huống phát sinh.

Tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở và các đoạn đê bị tràn, lực lượng chức năng được bố trí trực, chốt 24/24 giờ; đồng thời đặt biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và kiểm soát người, phương tiện, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, địa phương huy động các tổ xung kích của các thôn, như Mỹ Lương, Phú Duy và các thôn khác, ứng trực tại hiện trường để xử lý các điểm xung yếu, trước hết là các điểm tràn qua khu dân cư và toàn bộ tuyến đê trên địa bàn.

Song song với đó, xã xây dựng phương án phối hợp với các thôn để chủ động di dời người dân và tài sản trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao, nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và từng bước ổn định đời sống nhân dân.

"Chúng tôi đã rà soát toàn bộ trên địa bàn toàn xã, đặc biệt là các thôn trọng điểm, như thôn Khôn Duy, Mỹ Lương và Mỹ Tiến, từ đó xác định phải bảo đảm đời sống trước mắt cho bà con. Nước uống hoặc mỳ tôm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được chuẩn bị tại các điểm di dời. Nếu lũ tiếp tục dâng cao, chúng tôi sẽ di dời toàn bộ các hộ ở trong vùng trũng thấp lên nơi cao an toàn như trường học, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng theo phương án đã định sẵn," ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, địa phương tiếp tục thực hiện phương án ứng phó thiên tai do lũ, ngập lụt với rủi ro thiên tai đến cấp độ 3; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ, đặc biệt là mực nước sông Bùi để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến các thôn, xóm và người dân về khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng sơ tán người dân, tài sản khi cần thiết (ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương) nếu nước lũ tiếp tục dâng trong những ngày tới./.

Hà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở xã Trần Phú bị ảnh hưởng Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, mưa lớn, lũ và ngập lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 5.620 người, 847 hộ dân trên địa bàn xã, khoảng 2.540m đê, bờ bao bị ảnh hưởng do ngập, tràn.