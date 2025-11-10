Cần Thơ: Khắc phục xong đoạn đê bị vỡ ở Cồn Sơn

Đối với những tuyến đê còn nguy cơ, tỉnh Cần Thơ đã khảo sát, kiểm tra để đề xuất các giải pháp khắc phục; về lâu dài cần bảo vệ hành lang bảo vệ đê, trồng các loại cây có khả năng chống sạt lở.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó cho đợt triều cường sắp tới, vốn được dự báo còn tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời rà soát các điểm xung yếu khác trên toàn tuyến đê.

Lực lượng chức năng và người dân phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) đã cơ bản khắc phục xong sự cố vỡ đê bao tại khu vực Cồn Sơn. Đoạn đê bị vỡ vào rạng sáng 6/11 do ảnh hưởng của đợt triều cường cao nhất lịch sử.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 đến 3 đoạn xung yếu khác có nguy cơ sạt lở. Đối với các điểm nguy cơ này, phường đã vận động lực lượng địa phương và người dân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tạm thời. Mục tiêu là đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng" để có thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với các diễn biến bất thường của triều cường.

Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, đặc biệt là các vườn cây ăn trái và ao cá. Ngoài đoạn đê bị vỡ đã được khắc phục, đối với những tuyến đê còn nguy cơ, Chi cục Thủy lợi và Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy đang đi khảo sát, kiểm tra để đề xuất các giải pháp khắc phục.

Trước dự báo mực nước đợt triều cường sắp tới thể còn tiếp tục dâng cao, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy đang phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản có giá trị và tự gia cố các khu vực xung yếu quanh nhà.

Giải pháp lâu dài là phải bảo vệ nghiêm ngặt hành lang bảo vệ đê và khuyến cáo người dân trồng các loại cây có khả năng chống sạt lở./.