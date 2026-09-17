Khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc năm 2026

Tối 16/9, tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc-Bắc Ninh năm 2026, thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026.

Hội chợ năm nay có quy mô hơn 220 gian hàng với hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, được tổ chức thành nhiều khu trưng bày chuyên đề như: Công nghiệp và thương mại các tỉnh phía Bắc; sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố; sản phẩm làng nghề; thương mại tổng hợp, du lịch và ẩm thực vùng miền. Ngoài ra, có hơn 30 gian hàng do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hội nghị, hội thảo, hội chợ kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, tiếp cận thị trường và người tiêu dùng; góp phần thúc đẩy thị trường trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương cho biết Hội chợ được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung-cầu và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp. Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh của Bắc Ninh; đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc-Bắc Ninh năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô vùng trọng điểm, nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp chỉ đạo tổ chức.

Hội chợ được tổ chức trong thời điểm Bắc Ninh chuẩn bị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là dịp giới thiệu những bước phát triển của tỉnh từ một vùng quê thuần nông trở thành cực tăng trưởng công nghiệp trọng yếu, trung tâm sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu. Việc đăng cai tổ chức Hội chợ quy mô khu vực cũng góp phần khẳng định vai trò của Bắc Ninh trong kết nối kinh tế, thương mại, logistics với Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

Ông Hoàng Minh Chiến kỳ vọng thông qua các hoạt động của Hội chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị phần, tiếp cận các giải pháp công nghệ số trong phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và đưa thương hiệu Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Sở Công Thương và Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm Hội chợ diễn ra an toàn, hiệu quả, văn minh.

Đặc biệt, Hội chợ diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Bắc Ninh khi Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương chính thức có hiệu lực vào ngày 20/9. Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và logistics là những lĩnh vực quan trọng; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội chợ diễn ra đến ngày 22/9./.

Phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn Bắc Ninh Tại phiên livestream, các chủ thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cách nhận diện sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng thông qua bán hàng trực tuyến.