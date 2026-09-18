Nhận biết sớm để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm trong và sau ngập úng

Những ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn liên tục, nhiều nơi ngập úng. Nước ngập cuốn theo bùn đất, rác thải, xác động vật và nước thải, làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Người dân lội nước, dọn dẹp, tiếp xúc nước bẩn là điều kiện thuận lợi cho nhiều bệnh truyền nhiễm.

Thạc sỹ Nguyễn Quốc Phương - Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết phần lớn bệnh sau mưa ngập đều có thể phòng được, điều quan trọng là mọi người cần nhận biết sớm nguy cơ và xử lý đúng.

Theo bác sỹ Phương, nguy cơ mắc bệnh tùy thuộc mức độ tiếp xúc với nước ngập, bùn đất. Ở nông thôn, vùng trũng, nơi ngập sâu kéo dài, người dân lội nước, dọn bùn, làm đồng ruộng nên nguy cơ các bệnh liên quan đến nước và đất cao hơn. Ở đô thị như Hà Nội, hạ tầng tốt hơn phần nào hạn chế tiếp xúc nước bẩn, nhưng tại điểm ngập sâu, ngập lâu nguy cơ vẫn còn, nhất là người làm việc ngoài trời, công nhân vệ sinh, xử lý bùn đất.

Lội nước, dọn bùn: Cảnh giác Leptospira và Whitmore

Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira là bệnh điển hình liên quan đến nước ngập. Vi khuẩn có trong nước, bùn nhiễm nước tiểu động vật (nhất là chuột), xâm nhập qua da xây xước khi lội nước, dọn bùn. Bệnh khởi phát bằng sốt, đau đầu, đau cơ (đặc biệt đau bắp chân), mệt mỏi; nặng có thể vàng da, tiểu ít, tổn thương gan thận. Người dân phòng bệnh bằng cách hạn chế lội nước bẩn, đi ủng, mang găng, che kín vết thương. Sau tiếp xúc nước ngập, người dân nếu sốt kèm đau cơ nhiều, vàng da hoặc tiểu ít, cần đi khám sớm và báo bác sĩ tiền sử lội nước.

Cùng nhóm là bệnh Whitmore (melioidosis), do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei trong đất và nước, gặp nhiều hơn vào mùa mưa. Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương khi tiếp xúc đất bùn hoặc do hít phải. Bệnh hay gặp ở người làm nông, người có bệnh nền như đái tháo đường, với biểu hiện đa dạng: sốt kéo dài, áp xe da, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn tiếp nhận rải rác ca Whitmore mỗi mùa mưa. Cách phòng bệnh này như tránh để da chạm trực tiếp đất bùn, rửa sạch tay chân sau khi làm việc. Người có bệnh nền sốt kéo dài không rõ nguyên nhân sau tiếp xúc bùn đất nên đi khám.

Nước và thực phẩm bẩn: Bệnh đường tiêu hóa

Bác sỹ Phương lưu ý, nhiều người chủ quan khi nước đã rút, nhưng đây lại là thời điểm bệnh đường tiêu hóa và sốt xuất huyết dễ gia tăng.

Nước lũ cuốn theo chất thải, vi sinh vật gây bệnh, thực phẩm ngâm nước bẩn dễ nhiễm khuẩn. Đây là nhóm phổ biến nhất sau ngập như tiêu chảy cấp, lỵ, thương hàn, tả, viêm gan A. Người dân phòng bệnh bằng ăn chín, uống sôi, dùng nước sạch; bỏ thực phẩm ngâm nước lũ hoặc hư hỏng; rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền mất nước nhanh, cần khám sớm khi tiêu chảy, nôn nhiều.

Nước rút: Thời điểm đề phòng sốt xuất huyết

Sau mưa, nước đọng trong xô chậu, chai lọ, lốp xe, phế thải quanh nhà thành nơi muỗi vằn đẻ trứng, khiến nguy cơ sốt xuất huyết thường tăng vài tuần sau khi nước rút. Ngay khi nước rút, người dân cần lật úp, dọn bỏ vật chứa nước, đậy kín bể chứa, thả cá diệt lăng quăng; phòng muỗi đốt bằng mặc quần áo dài, ngủ màn kể cả ban ngày. Khi sốt, người dân không tự truyền dịch hay tự điều trị kéo dài, cần đi khám, nhất là khi kèm đau bụng nhiều, nôn nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc lừ đừ.

Đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và nhiễm trùng vết thương

Nguồn nước ô nhiễm và sinh hoạt chen chúc khiến đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) dễ lây qua tiếp xúc và dùng chung đồ. Mọi người nên rửa tay thường xuyên, không dụi mắt, không dùng chung khăn mặt và không tự dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid.

Ngâm nước bẩn lâu gây nước ăn chân (nấm kẽ chân), viêm nang lông. Nước ngập chứa bùn đất, vật sắc nhọn và nhiều vi khuẩn, một số như Aeromonas, Vibrio có thể gây nhiễm trùng vết thương tiến triển nhanh. Mỗi người sau khi lội nước cần rửa sạch, lau khô chân tay, đi giày dép khô; vết thương phải rửa bằng nước sạch và xà phòng, sát khuẩn, che phủ. Người dân cần đến cơ sở y tế nếu vết thương sâu, bẩn hoặc sưng, nóng, đỏ, chảy dịch. Trường hợp vết thương dính đất bùn còn có nguy cơ uốn ván bệnh nặng nhưng phòng được bằng vaccine, nên cần bác sỹ đánh giá để tiêm phòng.

Bệnh hô hấp

Thời tiết lạnh ẩm, nhà cửa ẩm mốc và sinh hoạt tập trung làm tăng bệnh hô hấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phổi, nhất là ở trẻ em, người cao tuổi. Vì vậy, mọi người nên giữ ấm, giữ nhà khô thoáng, lau dọn nấm mốc, tránh nơi đông người kém thông khí. Trường hợp sốt cao, ho nhiều, khó thở hoặc đau ngực là dấu hiệu cần đi khám.

Bác sỹ Phương nhấn mạnh mưa lũ có thể qua nhanh, nhưng nguy cơ với sức khỏe còn kéo dài sau khi nước rút. Người dân cần chủ động phòng bệnh từ mỗi gia đình và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ hiệu quả nhất./.

Từ ngày 19-27/9, nhiều nơi mưa lớn, dông mạnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ ngày 19/9 có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ sáng và đêm 19/9 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.