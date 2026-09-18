Mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ để hoàn thiện chính sách, đổi mới về thiết bị y tế

Chiều 17/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Công nghệ Y tế tiên tiến Hoa Kỳ (ADVAMED) do bà Aileen Nandi - Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phân tích toàn cầu ADVAMED làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm của ADVAMED đối với thị trường y tế Việt Nam cũng như những nỗ lực của Hiệp hội trong việc thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các doanh nghiệp thiết bị y tế quốc tế với Việt Nam.

Theo ông Tuyên, thiết bị y tế là một lĩnh vực có vai trò ngày càng quan trọng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các sản phẩm, công nghệ y tế tiên tiến, an toàn và có chất lượng. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế rất quan tâm đến việc lắng nghe ý kiến của các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bà Aileen Nandi cho biết ADVAMED mong muốn tìm hiểu sâu hơn về định hướng của Việt Nam trong một số lĩnh vực quản lý thiết bị y tế. Trong đó, ADVAMED quan tâm đến định hướng của Bộ Y tế trong xây dựng dự thảo Luật Thiết bị y tế, cũng như cơ hội để Hiệp hội tham gia góp ý, chia sẻ các thông lệ tốt và kinh nghiệm quốc tế.

Đoàn cũng đề nghị được cập nhật những thông tin mới về Đề án Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; việc triển khai Thực hành tốt phân phối (GDP) đối với thiết bị y tế; hội nhập quốc tế trong quản lý thiết bị y tế; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Bên cạnh đó, ADVAMED cũng trao đổi về một số vấn đề liên quan đến quản lý giá thiết bị y tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những nội dung thực tiễn doanh nghiệp đang quan tâm trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Bà Aileen Nandi - Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phân tích toàn cầu ADVAMED. (Ảnh: T.M)

Ghi nhận các đề xuất của ADVAMED, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định đây đều là những nội dung thiết thực, gắn với quá trình hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về quản lý thiết bị y tế của Việt Nam. Đối với việc xây dựng dự thảo Luật Thiết bị y tế, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm và thông lệ quốc tế.

Bộ Y tế mong muốn tiếp tục lắng nghe kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất cụ thể từ ADVAMED để nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các thành viên đoàn công tác ADVAMED đã trao đổi cụ thể về từng đề xuất, cơ hội hợp tác trên cơ sở phân định rõ chức năng, thẩm quyền của các cơ quan và bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Qua trao đổi, hai bên hướng tới xác định những nội dung Bộ Y tế, ADVAMED và các doanh nghiệp thành viên có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới, trong đó có các hoạt động hướng tới APEC 2027 tại Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ tiếp tục trao đổi với ADVAMED, nghiên cứu các đề xuất trên cơ sở quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp để cụ thể hóa thành các hoạt động hợp tác thiết thực.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cứu sống người bệnh và củng cố hệ thống y tế. Từ năm 2004 đến nay, tổng giá trị hỗ trợ y tế của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam là hơn 930 triệu USD./.

Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết bản Ghi nhớ hợp tác nhiều lĩnh vực về y tế Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết ghi nhớ hợp tác y tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống y tế bền vững, nâng cao năng lực và an ninh y tế khu vực và tạo hiệu quả lâu dài.