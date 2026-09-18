Hà Nội: Tìm thấy thi thể nam sinh nghi bị nước cuốn xuống cống

Trưa 18/9, trong quá trình tìm kiếm nam sinh viên mất liên lạc từ ngày 17/9, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Cụ thể, vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 18/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên. Đây là khu vực thoát nước từ nơi xảy ra sự việc ra sông Nhuệ.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, thợ lặn tìm thấy một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh mất tích trong hệ thống cống thoát nước, cách khu vực xảy ra sự việc hơn 100m.

Trước đó khoảng 10 giờ ngày 17/9, người dân phát hiện một xe máy Honda Wave màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm gần miệng cống thoát nước ở cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Thời điểm này, khu vực đang bị ngập do mưa lớn.

Qua xác minh ban đầu, chiếc xe có liên quan đến N.Đ.S., sinh năm 2008, quê Ninh Bình, sinh viên năm thứ nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Gia đình cho biết không liên lạc được với nam sinh từ ngày 17/9.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Trong đêm 17 và rạng sáng 18/9, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng thợ lặn chuyên nghiệp được huy động rà soát hệ thống cống và khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Hà Nội: Người dân phường Tây Mỗ vất vả di chuyển trong vùng ngập Chiều 17/9, lượng mưa giảm mạnh, có lúc tạnh hẳn song nước vẫn ngập ở một số khu vực của phường Tây Mỗ (Hà Nội) khiến người dân vất vả lội nước để di chuyển.