Phú Thọ: Bắt khẩn cấp người phát livestream gây rối tại bệnh viện

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo và khẩn trương xác minh vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng,” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm khoảng 10 người có hành vi to tiếng, chửi bới, quay video, phát livestream tại tầng 1, Tòa nhà Quốc tế của bệnh viện, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 17/9, nhóm người gồm cả nam và nữ đến bệnh viện, có hành vi gây mất trật tự, làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Nội dung livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời mời những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho gia đình về việc bản thân mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai. Trước đó, Ánh nói với gia đình rằng ngày 16/9 đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ thai.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng, bố đẻ của Ánh cùng người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát livestream có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Sau khoảng 5 giờ xác minh, điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng,” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, video sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định./.

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