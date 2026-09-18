Vĩnh Long: Phát hiện xương người trong xe ôtô dưới lòng kênh

Ngày 18/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một xe ôtô dưới kênh Chẹt Sậy, bên trong có một số xương người, tại khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân.

Theo đó, trưa 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 xe ôtô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt xe ôtô mang biển kiểm soát 51C-383.51.

Qua tra cứu thông tin, xe do một Công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên. Khi tiến hành kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T., sinh năm 1981, đăng ký thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo người dân, trong quá trình khai thác thủy sản trên kênh Chẹt Sậy, một ghe cào cá đã cào trúng phương tiện nằm dưới lòng kênh. Những người trên ghe sau đó thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng, phần đầu xe biến dạng, kính xe vỡ và toàn bộ thân xe phủ nhiều bùn đất. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan để làm rõ vụ việc./.

Khẩn trương tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua vùng ngập tại Hà Nội Rạng sáng 18/9, các lực lượng chức năng phối hợp cùng thợ lặn chuyên nghiệp gấp rút triển khai công tác tìm kiếm một nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích tại khu vực thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội.

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