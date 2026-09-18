Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh phụ cấp chức vụ với cán bộ quản lý giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất chuyển cách xác định phụ cấp theo hạng trường sang xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý và loại hình cơ sở giáo dục.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, nhiều mức phụ cấp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xác định theo trường hạng I, II, III. Chẳng hạn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được hưởng hệ số từ 0,45 đến 0,70 tùy hạng trường, phó hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55; đối với trung học cơ sở, hệ số hiệu trưởng từ 0,35 đến 0,55 và phó hiệu trưởng từ 0,25 đến 0,45.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập hiện nay, dự thảo quy định một mức phụ cấp thống nhất đối với các chức vụ tương ứng các cơ sở.

Cụ thể, hiệu trưởng trường trung học phổ thông hưởng hệ số 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng trường trung học cơ sở hưởng 0,55, phó hiệu trưởng 0,45; hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non hưởng 0,50, phó hiệu trưởng trường Tiểu học 0,40 và phó hiệu trưởng trường mầm non 0,35.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay cách tiếp cận này loại bỏ sự bất cập của cơ chế phân loại, xếp hạng trường theo quy mô số lớp, cắt giảm triệt để gánh nặng thủ tục hành chính trong việc rà soát quy mô số lớp phải thực hiện liên tục hằng năm.

Dự thảo nghị định thiết kế các nhóm mức phụ cấp theo từng loại hình cơ sở giáo dục.

Ở giáo dục đại học, mức phụ cấp được phân theo đại học quốc gia, đại học vùng, đại học đào tạo đa ngành ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học, trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện, trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng và các đơn vị trực thuộc.

Dự thảo cũng quy định các trường đại học được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm hoặc là cơ sở đào tạo giáo viên thì được cộng thêm 0,1 vào phụ cấp chức vụ của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, dự thảo phân biệt mức phụ cấp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp và trường trung học nghề; có cơ chế cao hơn đối với trường cao đẳng trọng điểm, trường cao đẳng chất lượng cao hoặc trường có từ 3 phân hiệu, địa điểm khác trở lên; bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ quản lý trường trung học nghề, tương đương với trường trung học phổ thông.

Dự thảo lần đầu quy định tương đối rõ nguyên tắc xác định “chức danh tương đương” và “đơn vị tương đương”, căn cứ vào cấp quản lý, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh các cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng ngày càng đa dạng về mô hình, cơ cấu tổ chức. Người đứng đầu cơ sở giáo dục được xem xét, quyết định hệ số phụ cấp đối với chức danh, đơn vị tương đương nhưng không được vượt quá mức phụ cấp tương ứng quy định tại nghị định. Qua đó, chính sách có thể linh hoạt hơn đối với các cơ cấu tổ chức mới, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào danh mục chức danh được quy định từ trước./.

Đãi ngộ xứng đáng để giữ chân nhà giáo, phát triển giáo dục bền vững Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp không chỉ bảo đảm đời sống cho giáo viên mà còn góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng - trụ cột của phát triển đất nước.

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