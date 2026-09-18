Ninh Bình: Bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết và mực nước dâng cao trên các tuyến sông, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần xuyên suốt "An toàn là trên hết."

Việc dạy và học tại các địa phương bị ảnh hưởng được điều chỉnh linh hoạt, quyết tâm không để việc học trở thành hành trình nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

Linh hoạt phương án dạy và học giữa "tâm lũ"

Theo ghi nhận từ cơ sở, khu vực thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn do đặc thù nằm ngoài đê sông Hoàng Long nên đã bị ngập sâu. Mực nước sông dâng cao tràn vào sân trường và các phòng học tầng 1, có nơi ngập sâu, khiến việc di chuyển hoàn toàn phải phụ thuộc vào thuyền, đò.

Tại điểm trường Mầm non Kênh Gà, nước ngập sâu khoảng 40cm vào các phòng học, khiến 77 trẻ phải nghỉ học. Tại điểm trường Tiểu học Gia Viễn khu 2 Kênh Gà, nước cũng tràn vào lớp học, có nơi ngập khoảng 20cm. Khoảng 250 học sinh phải tạm nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học online do điều kiện đi lại, học tập không đảm bảo an toàn. Tổng số học sinh, trẻ mầm non bị ảnh hưởng phải nghỉ học tại các điểm trường là 327 em.

Việc chuyển sang học trực tuyến được thực hiện nhằm duy trì hoạt động dạy và học trong thời gian các điểm trường bị ngập, đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Viễn cho biết, 10 giáo viên đã tổ chức dạy học trực tuyến cho các học sinh. Hàng ngày, học sinh vẫn học đủ các tiết, 2 buổi/ngày theo kế hoạch. Các giáo viên gửi đường link lớp học cho hiệu trưởng để nhà trường có thể dự giờ, kiểm tra việc tổ chức dạy học cũng như số lượng học sinh tham gia.

Trường Tiểu học Phú Sơn hiện có 3 phân hiệu bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm: Phân hiệu 1, Phân hiệu 2 và điểm trường Quảng Mào. Do nước dâng cao tràn vào khuôn viên và gây chia cắt hoàn toàn các tuyến đường dẫn vào trường, trên 900 học sinh tại các phân hiệu này đã phải tạm thời nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Các trường học tại khu vực ngập lụt tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Liên quan đến tình hình dạy và học tại địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ông Đinh Quốc Mẫn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Sơn cho biết, do đặc thù địa hình giao thông bị chia cắt nghiêm trọng tại cả 3 điểm trường, nhà trường đã chủ động báo cáo cấp trên và lên phương án tổ chức dạy học bù cho học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời giữ vững tiến độ và chất lượng giáo dục.

Bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, diễn biến phức tạp của thời tiết và mực nước các sông dâng cao đã gây ngập úng, chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương. Tính đến chiều 17/9, toàn tỉnh đã có 144 trường ở cả 4 cấp học phải cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, ảnh hưởng tới trên 16.300 học sinh.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập úng, trong đó có những khu vực học sinh chưa thể đến trường. Tại các nhà trường, đoàn trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng, điều kiện cơ sở vật chất, việc đi lại của học sinh, giáo viên; đồng thời nắm bắt phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức dạy học và các giải pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Qua kiểm tra, các cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với diễn biến thực tế. Tại những khu vực bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động thông tin đến phụ huynh và cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Một số đơn vị linh hoạt chuyển sang dạy học trực tuyến, vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì việc học tập và tiến độ chương trình cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước tại các tuyến sông; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo để kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, chia cắt, các đơn vị tuyệt đối không để học sinh, cán bộ, giáo viên di chuyển qua khu vực nguy hiểm, nước sâu, nước chảy xiết. Học sinh chỉ trở lại trường khi các điều kiện thực tế đã thực sự bảo đảm an toàn.

Song song với bảo đảm an toàn con người, các nhà trường phải chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu; kiểm tra hệ thống điện, phòng học và các vị trí có nguy cơ mất an toàn; sẵn sàng di chuyển tài sản đến nơi an toàn nếu nước tiếp tục dâng. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, toàn ngành Giáo dục Ninh Bình tiếp tục duy trì trạng thái chủ động, bám sát tình hình tại cơ sở, chuẩn bị các phương án ứng phó theo từng cấp độ./.

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