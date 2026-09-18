Ninh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống người dân.

Nằm ngoài đê sông Hoàng Long, thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn có 649 hộ, 2.484 nhân khẩu. Những ngày này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến hơn 90% số hộ dân trong thôn bị nước tràn vào nhà.

Ngay trong những ngày qua, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu trợ tại chỗ, tổ chức cấp phát, hỗ trợ nước uống sạch cho các hộ dân và cấp phát một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ nghèo nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho bà con. Đồng thời, các lực lượng công an, dân quân tự vệ liên tục túc trực, sử dụng thuyền, ca nô để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

Thông tin về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, ông Trần Văn Hậu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Gia Viễn cho biết, ngay khi lũ trên sông Hoàng Long lên nhanh, địa phương đã kích hoạt ngay phương án "4 tại chỗ".

Cùng với việc cử lực lượng xung kích bám sát địa bàn thôn Kênh Gà nhằm kiểm tra, nắm chắc nhu cầu thiết yếu của người dân, chính quyền xã cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương cấp phát nước uống sạch và kiểm tra an toàn hệ thống điện, y tế tại các khu vực ngập sâu. Đồng thời, địa phương đã cử các lực lượng tăng cường tuần tra, duy trì nghiêm lịch ứng trực 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tình hình.

Mục tiêu cao nhất của xã hiện nay là tập trung cứu trợ, quyết liệt không để bất kỳ người dân nào phải chịu cảnh thiếu đói hay thiếu nước uống trong những ngày bị cô lập.

Tại xã Phú Sơn xuất hiện 6 điểm sạt lở gần nhà dân và đường vào khu dân cư. Một đoạn đường tại thôn Hồng Thắng bị nước chảy xiết làm xói, trôi các ống cống phía dưới, chỉ còn lớp bê tông mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo và cấm ô tô qua lại. Đồng thời, tuyến đường tỉnh lộ 477 (đoạn qua địa bàn xã) bị ngập sâu, giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Từ ngày 17/9, lực lượng công an đã huy động xe cứu hộ chuyên dụng phối hợp cùng chủ các gara sửa chữa xe ô tô, xe máy trên địa bàn chủ động ra hiện trường. Các lực lượng đã kịp thời tổ chức cứu hộ các phương tiện qua đoạn ngập lụt, giải tỏa ách tắc giao thông.

Chị Nguyễn Thị Khánh Chi, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn cho biết, sát cánh cùng các lực lượng chức năng, đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện xã Phú Sơn cũng đã kịp thời có mặt tại các điểm ngập sâu trên đường 477. Lực lượng xung kích này phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển qua các lộ trình an toàn, đồng thời cùng trực tiếp giúp đỡ vận chuyển xe máy lên xe cứu hộ để qua chỗ ngập sâu giúp giao thông thông suốt.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 10 giờ ngày 18/9, mưa lớn kéo dài cùng lũ trên các sông đã gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Người dân thôn Kênh Gà (Ninh Bình) vẫn duy trì nhịp sống, sinh hoạt trên những chiếc thuyền lưu động trong mùa nước lũ. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Mực nước trên sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao, đến 10 giờ ngày 18/9, mực nước vẫn ở trên mức báo động III. Mưa lũ đã khiến 5.836 nhà ngoài đê bị ngập nước. Một số địa phương có số hộ bị ảnh hưởng lớn như các xã Gia Tường 1.245 hộ, Thanh Lâm 1.065 hộ, Phù Vân 700 hộ, Phú Sơn 464 hộ, Gia Viễn 450 hộ và Thanh Sơn 347 hộ.

Trong những ngày tới, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, vùng ngập sâu để chủ động sơ tán dân; chuẩn bị thực phẩm, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết tại các điểm sơ tán. Các lực lượng duy trì tuần tra đê điều, kiểm tra hồ đập, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ".

Đối với những khu vực nước đã rút, các địa phương được yêu cầu khẩn trương tiêu độc, khử trùng, bảo đảm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ./.

Ninh Bình: Người dân "rốn lũ" Kênh Gà chủ động ứng phó với mưa lũ Trước diễn biến của mưa lũ, người dân tại "rốn lũ" Kênh Gà, Ninh Bình chủ động kê cao tài sản, bảo vệ nhà cửa và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn, nhằm giảm thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng. ​