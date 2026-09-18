Quảng Ninh: Cấp cứu kịp thời hành khách Trung Quốc qua cơn nguy kịch

Ngày 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa kịp thời sơ cứu hành khách người Trung Quốc bị ngất, mất ý thức, giúp qua cơn nguy kịch.

Khoảng 14 giờ ngày 18/9, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách tại bục nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện ông Liang RuiZhuang (sinh năm 1959, quốc tịch Trung Quốc) bất ngờ ngất xỉu, mất ý thức, mất thăng bằng và không thể tự đứng vững.

Ngay khi phát hiện sự việc, Trung tá Dương Đại Thắng và Trung tá Hoàng Trung Thanh nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và kiểm tra ban đầu cho nam hành khách.

Nhận thấy tình trạng ông Liang RuiZhuang yếu, miệng sùi bọt mép, các cán bộ khẩn trương liên hệ, phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế khám, kiểm tra sức khỏe và tiếp tục theo dõi tình trạng của hành khách.

Nhờ được phát hiện, hỗ trợ và xử trí kịp thời, sau khoảng 30 phút, ông Liang RuiZhuang đã hồi phục, tỉnh táo trở lại.

Sau đó, nam hành khách được nhân viên Công ty du lịch Minh Anh đưa tới phòng khám Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái tiếp tục điều trị./.

Cấp cứu du khách nước ngoài có dấu hiệu đột quỵ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Kiểm dịch y tế nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hành khách khi có dấu hiệu đột quỵ.