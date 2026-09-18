Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”đi nước ngoài

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu môi giới, thu tiền làm visa với cam kết bất thường, người dân cần thận trọng xác minh trước khi giao tiền, hộ chiếu, ký giấy tờ.

Lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài du lịch, học tập, lao động ngày càng tăng, một số đối tượng đưa ra các lời quảng cáo như “bao đậu visa”, “100% có visa,” “không cần phỏng vấn” để tạo lòng tin, yêu cầu người dân giao hộ chiếu, ký các giấy tờ và chuyển những khoản tiền lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo, môi giới hoặc thu tiền làm visa với những cam kết bất thường, người dân cần thận trọng xác minh trước khi giao tiền, hộ chiếu hoặc ký giấy tờ.

Trường hợp đã phát sinh giao dịch hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần chủ động lưu giữ hợp đồng, giấy biên nhận, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn, nội dung trao đổi và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an, phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định./.