Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ ở khu vực từ Nghệ An đến Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 18/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá:cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với tình hình lũ trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, lũ thượng lưu sông Chu dao động do vận hành của thủy điện Cửa Đạt, ở mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy biến đổi chậm ở trên mức báo động 3. Lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức báo động 1, thượng lưu sông Cả tiếp tục dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2-3.

(Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã, phường: Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây. Cấp thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 18/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Phú Gia 53,6mm, Hương Lâm 51,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 18/9 và ngày 19/9, các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị đến Gia Lai, Khánh Hòa đến Cà Mau Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan; vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 13h ngày 18/9 ở khoảng 9,5-10,50 độ Vĩ Bắc-112,5-113,5 độ Kinh Đông./.

Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ bị ngập sau mưa lớn Nhiều tuyến đường quốc lộ tại Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập nước và sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn và ngành đường bộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

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