Sạt lở bờ biển ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân tại Huế

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, trên địa bàn thành phố có khoảng 13,9 km bờ biển bị sạt lở nặng; nhu cầu kinh phí dự kiến để khắc phục khoảng hơn 1.900 tỷ đồng.

Sạt lở bờ biển ở thành phố Huế tập trung tại các xã, phường gồm Phong Quảng, Thuận An, Phú Vinh, Vinh Lộc và Phú Lộc, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân và nhiều công trình hạ tầng ven biển.

Phường Thuận An là địa phương ven biển chịu ảnh hưởng của xâm thực, xói lở bờ biển thường xuyên và nghiêm trọng nhất ở thành phố Huế. Vào mùa mưa lũ từ tháng 9-12 hàng năm, vùng biển Thuận An có những đợt sóng lớn, biển động mạnh, nước biển dâng cao. Hệ quả là hệ thống bờ kè, hạ tầng ven biển bị hư hỏng; những nơi chưa được xây dựng kè thì xảy ra xói lở bờ sâu vào đất liền.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu.

Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Công trình này có chiều dài khoảng 1,4 km, để đảm bảo ổn định bờ biển và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân.

Đợt mưa lớn từ 10-13/9 vừa qua, vùng biển Thuận An có sóng biển cao từ 1,5-3m liên tục đánh vào các hạng mục đang thi công của công trình này. Các lực lượng thi công và máy móc phải tạm thời dừng hoạt động để bảo đảm an toàn.

Trước đó, ven bờ biển phường Thuận An cũng đã được đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở, tại khu vực hai xã Phú Thuận cũ và Phú Hải cũ.

Bờ biển thành phố Huế dài khoảng 127 km, thường xuyên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của xâm thực biển do gió mạnh, sóng lớn từ biển động hoặc các cơn bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ từ tháng 9-12 hàng năm.

Mùa mưa lũ năm 2025, bờ biển thành phố Huế bị sạt lở sâu vào đất liền thêm nhiều vị trí, gây thiệt hại về hạ tầng và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân như bờ biển đoạn qua Tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài 1 km; xâm thực sâu vào đất liền từ 50-70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch; bờ biển đoạn qua xã Vinh Lộc xói lở dài 2 km, xâm thực sâu vào đất liền từ 10-30m, ảnh hưởng Tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu; tuyến đường ven biển vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc xảy ra tình trạng xâm thực ăn sâu hơn 2m, chiều dài bị sạt lở khoảng 400m.

Thời gian qua, thành phố Huế đã đầu tư gia cố được khoảng trên 10,6 km kè chống sạt lở bờ biển, tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.100 tỷ đồng. Thành phố đang tiếp tục theo dõi, cảnh báo và xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm; đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực để triển khai các dự án phòng, chống sạt lở, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu./.

Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ ở khu vực từ Nghệ An đến Huế Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.