Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ bị ngập sau mưa lớn

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ngập, sạt lở taluy nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa và Nghệ An, các đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông; huy động xe máy triển khai thông xe.

Cập nhật báo cáo tình hình hậu quả thiệt hại do mưa lớn đến kết cấu hạ tầng của Cục Đường bộ Việt Nam đến thời điểm 15h chiều ngày 18/9 cho thấy, tuyến Quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa có 7 vị trí bị ngập với độ sâu trung bình từ 25-35cm; đường Hồ Chí Minh có 3 vị trí bị ngập gồm: đoạn Km443+800-Km 444+00 sâu trung bình 5cm, đoạn Km458+700-Km459+00, Km460+00-Km500+00 nước đã dâng lên mặt đường khoảng 2-3cm

Đặc biệt, đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ có 2 vị trí bị ngập tại Km191+300 ngập làn khẩn cấp và làn số 3, chiều sâu khoảng 7-9 cm; hầm chui dân sinh Xóm Dậm Km267+348 ngập sâu 30cm.

Đối với vị trí tắc hầm chui Xóm Dậm trên đường gom của đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện đảm bảo giao thông (căng dây cảnh báo), các phương tiện lưu thông bình thường.

Đối với các vị trí ngập đường, sạt lở đất taluy dương, sạt lở taluy âm nền đường, đất vùi lấp rãnh dọc và một phần mặt đường, tuy chưa gây tắc đường nhưng ảnh hưởng đến giao thông, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông, đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với tuyến đường quốc lộ do địa phương quản lý, tỉnh Thanh Hóa có 43 vị trí bị ngập nước, gây tắc đường, đến nay nước rút thông xe 2 vị trí, còn lại 41 vị trí. Trong đó, các tuyến quốc lộ ngập nước, gây tắc đường tại 14 vị trí, hiện địa phương đang tổ chức khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông.

Trên các tuyến đường tỉnh, nước ngập gây tắc đường tại 29 vị trí, đến nay đã thông xe 2 vị trí, còn lại 27 vị trí. Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cấm đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, các tuyến quốc lộ cũng bị sạt taluy dương tại 149 vị trí với khối lượng khoảng 30.081m3; sạt lở taluy âm tại 9 vị trí, với chiều dài 138m; hư hỏng lún sụt, nứt mặt đường tại 02 vị trí với diện tích khoảng 293m2. Hệ thống đường tỉnh bị sạt taluy dương tại 43 vị trí, với khối lượng khoảng 14.039m3; sạt taluy âm tại vị trí trên Đường tỉnh 519 với chiều dài khoảng 20m.

Tại Nghệ An, trên các tuyến đường tỉnh nước ngập gây tắc đường tại 6 vị trí; phát sinh thêm 6 vị trí bị sạt lở taluy dương trong đó Quốc lộ 16 phát sinh thêm một vị trí, Đường tỉnh 538 phát sinh 5 vị trí nhưng không gây tắc đường.

Đối với các vị trí tắc đường, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông; đối với các vị trí sạt lở đất đá taluy dương tràn mặt đường, rãnh dọc, địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý đang huy động xe máy triển khai thông xe và tiếp tục tổ chức khắc phục các thiệt hại khác./.

Mưa lớn kéo dài, ngập lụt tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Nghệ An Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/9 đến đêm 16/9 khiến nhiều khu vực thuộc các xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Diễn Châu, Hải Châu... của tỉnh Nghệ An bị ngập.