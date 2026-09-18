Gần 110 tỷ đồng khắc phục điểm sạt trượt trên Quốc lộ 14 qua Lâm Đồng

Sau hơn 3 năm xảy ra sự cố sạt trượt nghiêm trọng trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, 17 hộ dân phía taluy âm vẫn đối mặt nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa đến.

Dự án sửa chữa, khắc phục với tổng mức đầu tư hơn 109,5 tỷ đồng dự kiến khởi công ngày 25/9 tới tạo cơ sở để xử lý dứt điểm điểm sạt trượt, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân.

Sự cố xảy ra vào tháng 8/2023, tại đoạn từ Km1900+350 đến Km1900+650, thuộc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước đây, nay là phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ trong vài ngày, trên đoạn tuyến xuất hiện các vết nứt kéo dài gần 300m, từ khu vực vỉa hè lan sang hai làn đường. Có vị trí vết nứt mở rộng 30-50cm, đoạn sụt lún sâu nhất khoảng 5 m so với nền đường cũ.

Phương tiện lưu thông qua khu vực sạt trượt trên Quốc lộ 14 được phân làn, cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, hiện khu vực sạt trượt vẫn được duy trì hàng rào chắn và biển cảnh báo để phân luồng phương tiện. Việc thu hẹp mặt đường khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi qua khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Minh, một hộ dân sống gần vị trí sạt trượt cho biết, tại khu vực hàng rào phân làn đã xảy ra một số vụ tai nạn. Vào mùa mưa, nước chảy mạnh khiến một số vị trí tiếp tục có dấu hiệu sụt lún.

Người dân mong tuyến đường sớm được đầu tư khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Trong số 17 hộ bị ảnh hưởng, gia đình ông Trương Văn Hiệp (Tổ dân phố 5 Nghĩa Thành, phường Bắc Gia Nghĩa) chịu thiệt hại khá nặng.

Theo ông Hiệp, sau những đợt mưa lớn, đất từ khu vực đường sạt xuống phía dưới, ảnh hưởng đến nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp với tổng diện tích khoảng 45 m2; toàn bộ tường bao quanh nhà tắm, nhà vệ sinh bị đổ sập. Nhiều vị trí trong nhà bếp xuất hiện các vết nứt và tiếp tục lan rộng sau mỗi đợt mưa lớn.

Thời điểm xảy ra sự cố, chính quyền địa phương vận động gia đình ông Hiệp di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ 3 triệu đồng tiền thuê trọ. Tuy nhiên, sau khoảng 2 tháng, do không còn đủ kinh phí, gia đình ông phải trở về nhà cũ.

Phần nhà vệ sinh của hộ ông Trương Văn Hiệp (phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng) bị ảnh hưởng, xuất hiện nhiều vết nứt do tác động của sự cố sạt trượt. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Hiện, phía sau nhà cách vị trí đường sạt trượt khoảng 65m.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, sự cố xảy ra do lượng mưa tăng đột biến trong điều kiện địa hình dạng bát úp, bị chia cắt mạnh, mực nước ngầm dâng nhanh, trong khi nền địa chất không thuận lợi.

Sạt trượt không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn tác động trực tiếp đến 17 hộ dân phía taluy âm. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian đầu.

Tuy nhiên, khoản hỗ trợ chỉ kéo dài trong vài tháng, trong khi việc xử lý điểm sạt trượt chưa được triển khai khiến cuộc sống của các hộ dân tiếp tục gặp khó khăn, nhất là trong mùa mưa.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực phân làn như bổ sung biển hạn chế tốc độ, đèn cảnh báo ban đêm và biển cấm vượt, hạn chế tình trạng phương tiện vượt nhau trên đoạn đường hẹp.

Địa phương đồng thời đề nghị sớm triển khai thi công khắc phục sự cố để bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 14 thông suốt, an toàn.

Theo Báo cáo số 4321/SXD-QLHT ngày 12/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dự án sửa chữa, khắc phục sự cố đoạn Km1900+350-Km1900+650 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 6427/UBND-KT ngày 22/10/2024.

Nguồn vốn do nhà đầu tư tự bảo đảm, được thanh toán thông qua việc điều chỉnh thời gian thu phí trong phương án tài chính của Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817-Km887 theo hợp đồng BOT.

Ngày 30/6/2025, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Hàng rào chắn phân luồng tại khu vực sạt trượt khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi lưu thông qua đây. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Tuy nhiên, quá trình khảo sát, lập thiết kế phát sinh những diễn biến địa chất phức tạp, khác với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Đến tháng 12/2025, công tác này mới hoàn thành, chậm gần 3 tháng so với kế hoạch.

Nguyên nhân được xác định là điều kiện địa chất tại phạm vi thực hiện dự án có những diễn biến phức tạp, thay đổi so với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt. Trên cơ sở điều kiện thực tế, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 109,5 tỷ đồng, tăng hơn 38,4 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu; đồng thời lùi thời gian hoàn thành đến quý 2/2027.

Ngày 17/3/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 3429/UBND-XDCT thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Đình Trạc, Giám đốc Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông cho biết, chủ đầu tư đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đang tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà thầu.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công ngày 25/9 tới đây, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Sau hơn 3 năm xảy ra sự cố sạt trượt đoạn từ Km1900+350 đến Km1900+650 trên Quốc lộ 14, đến nay đã có mốc thời gian cụ thể để triển khai phương án khắc phục.

Trước mắt, người dân mong dự án được khởi công đúng kế hoạch, thi công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, sớm đưa tuyến đường trở lại trạng thái an toàn, góp phần ổn định cuộc sống và bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thông suốt./.

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