Thành phố Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng 25 dự án trọng điểm

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai có 25 dự án trọng điểm đang triển khai, hiện các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, phấn đấu hoàn thành thu hồi đất nhiều dự án trong năm nay.

Đến nay, đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Bắc- Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành (cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành) đã cơ bản hoàn thành các thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ.

Trong số đó, đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao hơn 74% mặt bằng; tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đạt gần 92%.

Dự án xây dựng tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành, các xã, phường đã hoàn thành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm đất đai, tài sản đạt 55%.

Các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhằm sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.Với cao tốc Dầu Giây-Tân Phú, đến nay đã bàn giao hơn 95% mặt bằng; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành bàn giao khoảng 98% mặt bằng; mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ chí Minh- Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành- Dầu Giây) bàn giao 97% mặt bằng.

Riêng 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành gồm đường 769, đường 773 và đường 770B đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ hơn 50% đến gần 70%.

Để hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong năm nay, ngành chức năng Đồng Nai đã thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường vận động, tuyên truyền, thường xuyên đối thoại với các hộ nhường đất phục vụ dự án. Đồng thời tiếp nhận, đối thoại và giải quyết triệt để các kiến nghị của người dân từ cấp cơ sở.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 296 dự án đang triển khai (bao gồm 25 dự án trọng điểm), để triển khai các dự án ngành chức năng cần thu hồi trên 46.000ha đất, ảnh hưởng đến hơn 15.500 hộ.

Thời gian qua các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tuy nhiên, do số dự án, diện tích đất cần thu hồi lớn nên quá trình thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.Hiện mỗi xã, phường ở Đồng Nai chỉ có từ 1 đến 2 nhân sự phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, với các địa phương đang thực hiện dự án trọng điểm, số nhân sự này không đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhiều hồ sơ đất phức tạp (nguồn gốc đất, ranh giới sử dụng đất không rõ ràng, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không có thời điểm xây dựng cụ thể); các địa phương chậm thực hiện việc xác định đối tượng đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ, trong đó quan trọng nhất là hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; công tác tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu. Người đứng đầu một số xã, phường chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường./.

Đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm ở khu vực Tây Nam Bộ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các địa phương đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; hoàn thành đúng tiến độ.

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