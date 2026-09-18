Đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Lâm Đồng thi công dang dở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Hơn 1 tháng nay, người dân di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Thuận Nam, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do đơn vị thi công cầm chừng, mặt đường không đảm bảo an toàn giao thông.

Trong khi đó, đây là tuyến giao thông chính kết nối các tỉnh Tây Nguyên với khu vực miền Đông Nam bộ.

Quan sát tại hiện trường cho thấy phần đường với chiều dài hơn 2km theo hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi thành phố Đồng Nai được đào bỏ lớp mặt để thi công, gia cố mặt đường khiến hiện trạng lồi, lõm, phương tiện đi lại phải né tránh khó khăn. Việc di chuyển càng khó khăn hơn vào ban đêm, trời mưa và đã xảy ra nhiều vụ ngã xe, va chạm giao thông.

Anh Đỗ Văn Nhiệm, trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, cho biết khu vực này dài hơn 2km và thường xảy ra tai nạn, va chạm giao thông vào ban đêm. Bản thân anh đã chứng kiến ba vụ ngã xe, va chạm giao thông, chủ yếu xảy ra đối với người đi xe máy.

Theo một số người dân trong khu vực, do mặt đường lồi lõm kéo dài nên nhiều xe tránh nhau nguy hiểm. Một số tài xế điều khiển xe lưu thông sang chiều đối diện để né tránh đoạn đường đang thi công dang dở, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Thêm nữa, việc đào bới, xử lý mặt đường cũng phát sinh bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến bà con sinh sống khu vực này.

Điều khiến bà con bức xúc có những thời điểm cả tuần, 10 ngày không thấy phương tiện, máy móc thi công, nhà thầu bỏ mặc hiện trạng dang dở.

Cũng theo một số hộ dân, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc thi công không hợp lý, bởi nhà thầu tổ chức đào, bới đường lên để sửa chữa vào thời điểm bắt đầu mùa mưa và việc thi công không thể thực hiện khi hầu như ngày nào cũng có mưa và mặt đường ướt, ẩm, không đảm bảo để thảm nhựa.

Bà Nguyễn Thị Phương, một người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ, mong mỏi của người dân là chủ đầu tư, đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện tuyến đường vì vừa vào năm học mới. Có vậy thì việc đi lại, đưa đón học sinh mới thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông. Thêm nữa, chỉ khoảng 2 tháng nữa là vào vụ thu hoạch càphê, lưu lượng phương tiện chuyên chở nông sản sẽ tăng mạnh.

Theo đại diện nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh), thời gian qua, việc thi công chậm trễ do nhiều nguyên nhân; trong đó có nguyên nhân do thời tiết bất lợi, mưa nhiều nên nhà thầu không thể thi công các hạng mục liên quan tới bê tông nhựa cấp phối, nhựa nóng. Thêm nữa, một số vị trí chưa hoàn thành đền bù, bàn giao mặt bằng nên nhà thầu chưa triển khai được các hạng mục để hoàn thành công trình theo kế hoạch đã đề ra.

Hiện, ưu tiên hàng đầu là tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án, đồng thời chú trọng việc trang bị biển, bảng cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông qua các khu vực này.

“Chúng tôi cam kết sẽ tập trung triển khai thi công ngay trong tuần tới và cố gắng hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt, gia hạn," đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn khẳng định.

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị quản lý dự án đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa mặt đường một số đoạn, vị trí trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ, đoạn qua các xã Thuận An, Thuận Hạnh, Đức An, tỉnh Lâm Đồng). Trong số đó, đoạn qua thôn Thuận Nam, xã Thuận An (Km1843+900-Km1846+00) là gói thầu chính trong dự án này.

Tổng giá trị hợp đồng của dự án gần 50 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn và Công ty Cổ phần An Bình CONS (cùng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh).

Cũng theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, theo tiến độ ban đầu, thời gian thi công và hoàn thành công trình từ ngày 8/5-5/9/2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thành thêm 50 ngày (đến ngày 25/10/2026) để thực hiện các khối lượng còn lại./.

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