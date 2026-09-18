Đồng Nai đề xuất người có từ 2 con được mua, thuê nhà ở xã hội

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo tờ trình và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5; trong đó bổ sung nội dung “người có từ 2 con đẻ trở lên” được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng được Đảng, Nhà nước xác định là quyết tâm chính trị, đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với người dân, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân.

Công tác phát triển nhà ở xã hội được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện; thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, bên cạnh việc phát triển nhà ở, công tác xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng cần được quan tâm thực hiện, đảm bảo người được bố trí nhà ở xã hội phải đúng đối tượng, đáp ứng các điều kiện theo quy định, bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân để “an cư - lạc nghiệp,” thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, “lá lành đùm lá rách,” nhất là người thu nhập thấp, người yếu thế; đồng thời cũng phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai: Căn cứ khoản 13 Điều 76 Luật Nhà ở được bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 (bổ sung đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội đối với người có từ hai con đẻ trở lên); Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở được sửa đổi, bổ sung tại điểm h Điều 29 Luật Dân số (bổ sung chính sách ưu tiên nhà ở xã hội đối với người có từ hai con đẻ trở lên); Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 136/2026/NĐ-CP.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 5, với nội dung bổ sung ưu tiên đối với người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong một diễn biến khác, Sở Xây dựng Đồng Nai vừa phát thông báo cung cấp danh sách 22 chủ đầu tư, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành hoặc đang thi công đang được mở bán gồm 12 dự án, tổng số căn hộ là 5.565 căn; các dự án nhà ở xã hội đang thi công và chuẩn bị mở bán gồm 10 dự án với 9.001 căn./.

'Luồng xanh' thủ tục tạo động lực phát triển nhà ở xã hội ở Đồng Nai Thành phố Đồng Nai ưu tiên nguồn lực, xử lý các vướng mắc, tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là công nhân, người thu nhập thấp.