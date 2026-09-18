Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thân nhân đưa hài cốt liệt sỹ trở về quê hương

Ngày 18/9, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu), chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng gia đình đã tổ chức Lễ cất bốc, đưa hài cốt liệt sỹ Bùi Tiến Dũng từ Nghĩa trang liệt sỹ Bà Rịa-Vũng Tàu về an táng ở quê nhà tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Hưng (tỉnh Hưng Yên).

Liệt sỹ Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1955, quê quán xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nay là xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) nhập ngũ tháng 5/1974, cấp bậc Thiếu úy, chức vụ Đại đội phó Chính trị thuộc C9, D20, E415, Mặt trận 479, đã anh dũng hy sinh ngày 21/3/1982 tại chiến trường Campuchia.

Sau thời gian dài gia đình tìm kiếm thông tin, cách đây 10 năm, hài cốt liệt sỹ đã được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, ngôi mộ của liệt sỹ Bùi Tiến Dũng thuộc diện còn thiếu thông tin trên bia mộ.

Thân nhân liệt sỹ đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Hưng Yên làm các thủ tục ban đầu, trình Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định điều chỉnh, bổ sung thông tin chính xác trên bia mộ theo phương pháp thực chứng.

Ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình, Văn phòng đã hỗ trợ phương tiện đưa hài cốt cùng thân nhân lên Ga Sài Gòn, phối hợp với ngành Đường sắt Việt Nam tài trợ 2 vé tàu hỏa miễn phí để đưa liệt sỹ cùng người thân trở về quê hương. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thêm gia đình 3 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Thoa (em trai liệt sỹ Bùi Tiến Dũng) xúc động chia sẻ, sau 44 năm xa cách, việc đón được hài cốt của liệt sỹ trở về quê hương thỏa mãn niềm mong mỏi và nguyện vọng lớn nhất của gia đình, dòng họ cùng chính quyền và bà con nhân dân địa phương. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đón tiếp chu đáo và hỗ trợ tận tình của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức Hội.

Ông Phạm Quang Lập, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, Hội đã hỗ trợ di chuyển hơn 40 mộ liệt sỹ về quê hương, đồng thời hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên bia mộ cho hơn 200 liệt sỹ theo phương pháp thực chứng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam (Văn phòng phía Nam) thực hiện nghi thức an táng trước phần mộ liệt sỹ Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Từ đầu năm 2026 đến nay, Văn phòng gửi 50 công văn đến các địa phương khu vực phía Bắc và đã kết nối thành công thông tin với 30 thân nhân liệt sỹ. Hội tiếp tục hỗ trợ 10 gia đình làm thủ tục điều chỉnh thông tin mộ liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng để tạo điều kiện đưa hài cốt về quê nhà theo nguyện vọng.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các kênh thông tin, mạng xã hội (như trang Facebook của Hội, cổng thông tin Linh khí quốc gia tại địa chỉ https://linhkhiquocgia.vn/) để chủ động liên hệ, hỗ trợ thân nhân hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin bia mộ theo quy định tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết hồ sơ nhanh nhất trong đợt cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của các gia đình liệt sỹ./.

Phát hiện và quy tập 13 hài cốt liệt sỹ tại 2 địa điểm của Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 18/8, đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 13 hài cốt liệt sỹ ở hai khu vực của Thành phố, tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ.