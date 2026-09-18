Cần Thơ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều

Ngày 18/9, tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà ở Miền Tây đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội phường Ninh Kiều tại số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với quy mô 308 căn hộ.

Dự án chung cư nhà ở xã hội phường Ninh Kiều dự kiến được xây dựng 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với diện tích đất xây dựng khoảng 2.166,2m2, dự kiến bố trí 308 căn hộ. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 568,5 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng trong quý 3/2029.

Dự án được triển khai nhằm bổ sung quỹ nhà ở xã hội cho thành phố Cần Thơ, phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở theo quy định và góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thành phố Cần Thơ.

Việc đầu tư công trình cao tầng tại khu vực đô thị hiện hữu cũng hướng tới sử dụng hiệu quả quỹ đất, tổ chức đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tạo điểm nhấn kiến trúc phù hợp với không gian đô thị trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết Dự án nhà ở xã hội phường Ninh Kiều được khởi công có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và tạo cơ hội an cư cho các đối tượng được hưởng chính sách.

Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, lựa chọn các nhà thầu, đơn vị tư vấn có đủ năng lực; không vì tiến độ hoặc chi phí mà làm ảnh hưởng đến chất lượng, bảo đảm công trình bền vững, an toàn, thẩm mỹ để người dân an cư lâu dài.

Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng yêu cầu thực hiện việc xét duyệt mua, thuê nhà ở xã hội công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng quy định; bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, không để xảy ra tình trạng trục lợi, môi giới hoặc thu tiền trái quy định.

Mặt khác, chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền phường Ninh Kiều tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy định, đúng tiến độ, trong đó, Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu đề cao trách nhiệm, tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình và thực hiện đúng chính sách nhà ở xã hội.

Về phía thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong khuôn khổ pháp luật để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả an sinh xã hội./.

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng Dự án nhà ở xã hội Lê Kim Lăng có quy mô 326 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

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