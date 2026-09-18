Tây Ninh làm rõ vụ học sinh lớp 10 bị thương nặng sau vụ xô xát tại trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về vụ việc học sinh xô xát gây thương tích xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Kiến Tường.

Ngành Giáo dục yêu cầu nhà trường phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường.

Theo báo cáo của Trường Trung học phổ thông Kiến Tường, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 37 phút ngày 17/9, tại một lớp học khối 10, sau khi kết thúc tiết học môn Địa lý. Hai học sinh liên quan là Đ.L.K.H. và N.T.N., cùng sinh năm 2011 và học cùng lớp.

Thông tin ban đầu cho biết, giữa hai học sinh có phát sinh mâu thuẫn cá nhân từ những lời nói trêu chọc nhau trong buổi sáng cùng ngày. Trong lúc mất bình tĩnh, khi đang thu dọn sách vở để ra về, em Đ.L.K.H. đã dùng bảng tên lớp đánh vào vùng đầu em N.T.N. khi em này đang cúi người lấy cặp. Cú đánh khiến em N.T.N. bị thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu, bộ phận y tế và giáo viên nhà trường đã tổ chức sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa em N.T.N. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường. Sau đó, học sinh này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Long An, các bác sỹ đã phẫu thuật mở hộp sọ để điều trị cho em N.T.N. Hiện sức khỏe của em đang được theo dõi, điều trị tích cực và cần thêm thời gian để phục hồi.

Về công tác xử lý vụ việc, nhà trường đã thông báo và phối hợp với Công an phường Kiến Tường tiến hành kiểm tra hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai ban đầu của những người liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Đồng thời, phụ huynh của cả hai học sinh đã được mời đến trường để nắm thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc và động viên gia đình ổn định tâm lý. Nhà trường cũng lập biên bản ghi nhận sự việc, bảo vệ hiện trường và quán triệt học sinh không phát tán hình ảnh liên quan lên mạng xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến Tường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và đội ngũ y bác sỹ trong việc chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe của em N.T.N.; đồng thời phối hợp cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm để xử lý theo đúng quy định sau khi có kết luận chính thức.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý nền nếp học sinh, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kiểm soát và phòng ngừa bạo lực học đường; rà soát, không để các vật dụng có thể bị lợi dụng làm hung khí trong lớp học.

Theo thông tin từ nhà trường, gia đình em N.T.N. hiện gặp nhiều khó khăn, trong khi chi phí phẫu thuật, điều trị và chăm sóc y tế tạo áp lực lớn. Trước tình hình đó, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Kiến Tường đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh chung tay hỗ trợ kinh phí điều trị cho em N./.

Bộ GD-ĐT yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để đẩy lùi bạo lực học đường Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công khai số điện thoại của hiệu trưởng, công an, cán bộ tư vấn tâm lý. Các trường và sở giáo dục phải có điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản ánh.