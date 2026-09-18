Huế: Khảo sát thông tin mộ liệt sỹ phía Bắc đèo Hải Vân

Ngày 18/9, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Huế làm Trưởng đoàn, tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây-Lăng Cô.

Theo thông tin do ông Lê Chức (sinh năm 1938) hiện sinh sống tại Hoa Kỳ cung cấp, vào năm 1970, ông từng chở 25 hài cốt bộ đội cách mạng đến chôn tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Từ nguồn thông tin do ông Lê Chức cung cấp, ngày 20/8, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam sử dụng phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh, xác định 4 vị trí nghi có liên quan, gồm khu vực Km 902+60, Km 902+550, Km 902+720 và Km 902+H10, dọc Quốc lộ 1A, phía Bắc đỉnh đèo Hải Vân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương tổ chức khảo sát thực địa. Kết quả bước đầu xác định 2 vị trí, gồm Km 902+60 và Km 902+H10, trùng khớp với nguồn thông tin và có cơ sở xác định cao hơn.

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu thực địa các vị trí. Trong đó, vị trí Km 902+60 có địa hình bằng phẳng, diện tích khoảng 150m2, phù hợp với mô tả về khu vực chôn hài cốt liệt sỹ. Vị trí Km 902+H10 có địa hình hơi dốc, thoải xuống khe, diện tích khoảng 120m2, trùng khớp với vị trí do Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Đại tá Hà Văn Ái cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm,” Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang chỉ đạo Đội 192 và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Mỗi nguồn thông tin về mộ liệt sỹ đều được tiếp nhận, xác minh và đối chiếu thận trọng, làm cơ sở triển khai các bước tìm kiếm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu các cơ quan chức năng và Đội 192 tiếp tục phối hợp, thu thập, xác minh thêm thông tin từ nhân chứng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo các cấp để triển khai các bước tiếp theo, sớm có kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo quy định.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sỹ để giám định ADN

Ngày 18/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sỹ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân trước các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, quê hương ngày càng đổi mới, song vẫn còn nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ đang ngày đêm trông chờ tin tức của người thân.

Đại tá Bằng Lưu Phương khẳng định, việc lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN mang ý nghĩa vô cùng cấp thiết. Đây là hành trình tri ân lịch sử và tri ân đồng đội nhằm sớm đưa tên tuổi, hình hài của những người con anh hùng trở về trọn vẹn trong lòng đất mẹ, gia đình và Tổ quốc.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, hiện cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thiêng liêng của dân tộc.

Trong đợt này, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục khai quật, lấy mẫu đối với 486 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Châu.

Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ và nhiều nghĩa trang liệt sỹ tại các xã, phường: Ô Môn, Thốt Nốt, Long Tuyền, Mỹ Tú, Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, Trần Đề. Đến nay, thành phố đã bàn giao 1.689 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN./.

Lần theo ký ức nhân chứng, Quảng Ngãi tìm kiếm và quy tập 9 hài cốt liệt sỹ Nhờ khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với người dân, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm.