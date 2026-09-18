Chính phủ Hoa Kỳ trao tặng thiết bị xét nghiệm hiện đại cho Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng thiết bị xét nghiệm hiện đại cho Bệnh viện Bạch Mai.

Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế thông qua các dự án hợp tác với CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam trong Nghiên cứu khoa học; Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS (EPIC); Kiểm soát Phòng ngừa Nhiễm trùng & Kháng thuốc; Nâng cao năng lực phòng Xét nghiệm; Nâng cao năng lực về kiểm soát nhiễm khuẩn… Các dự án này đã được triển khai rất hiệu quả.

Sự hỗ trợ thiết thực

Tại chương trình, ông Pierce Davis - Quyền Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết, thiết bị được bàn giao là hệ thống giải trình tự gene, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

Theo ông Pierce Davis, hợp tác giữa phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai đã kéo dài gần 2 thập kỷ, từ lĩnh vực chăm sóc, điều trị HIV đến tăng cường năng lực xét nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, kháng kháng sinh và giám sát bệnh cúm.

Ông Pierce Davis, Quyền Phó Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (bên trái), trao tặng thiết bị xét nghiệm cho đại diện Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ và các đối tác về sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời cho biết bệnh viện sẽ quản lý, khai thác thiết bị đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch. Bệnh viện mong muốn tiếp tục phát triển các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và nâng cao năng lực xét nghiệm.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xét nghiệm ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán, lựa chọn và theo dõi điều trị, tiên lượng cũng như giám sát dịch bệnh. Viện Xét nghiệm Y học được thành lập cách đây 1 năm trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị xét nghiệm trong toàn bệnh viện, hướng tới xây dựng hệ thống thống nhất, đồng bộ và chuẩn hóa chất lượng.

Thời gian tới, Viện Xét nghiệm Y học sẽ đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và phát triển các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, hướng tới y học chính xác, cá thể hóa điều trị.

Được biết, hiện nay việc ứng dụng thiết bị tự động và số hóa toàn trình đang giúp rút ngắn thời gian thực hiện, trả kết quả. Mẫu bệnh phẩm được định danh bằng mã QR, vận chuyển tự động đến phòng xét nghiệm; kết quả sau khi có được cập nhật trên hệ thống và chuyển đến bác sỹ, người bệnh, qua đó giảm các khâu xử lý thủ công. Nếu trước đây một số xét nghiệm có thể mất 2,5-3 giờ thì nay rút xuống dưới 1 giờ. Với xét nghiệm cấp cứu, thời gian có thể khoảng 55 phút.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc số hóa và liên thông dữ liệu không chỉ rút ngắn thời gian chờ mà còn giảm công sức, chi phí đi lại của người bệnh và các khâu trung gian trong quá trình khám chữa bệnh. Bệnh viện Bạch Mai đang thí điểm liên thông dữ liệu xét nghiệm với một số bệnh viện tuyến tỉnh, qua đó hạn chế người bệnh phải làm lại các xét nghiệm đã có.

Cùng với chuyển đổi số, Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng các kỹ thuật như giải trình tự gene thế hệ mới (NGS), PCR và sinh học phân tử trong chẩn đoán, điều trị ung thư, bệnh lý huyết học và các bệnh liên quan đến gene.

Hai thập kỷ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế

Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cứu sống người bệnh và củng cố hệ thống y tế.

Gần đây nhất, vào ngày 11/9 vừa qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác y tế có thời hạn 5 năm, nhằm thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Đây là hoạt động hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực y tế và từng bước nâng cao tính tự chủ trong các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi. Việc ký kết diễn ra trong khuôn khổ Chiến lược y tế toàn cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác y tế có thời hạn 5 năm.

Đây được xem là một nội dung hợp tác quan trọng trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới củng cố hệ thống y tế có khả năng chống chịu và thích ứng trước các nguy cơ dịch bệnh.

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, việc tăng cường nguồn lực trong nước và nâng cao năng lực tự chủ là những định hướng được Việt Nam xác định trong Luật Phòng bệnh, Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Phối hợp với Quốc hội Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ dự kiến cung cấp gần 100 triệu USD viện trợ y tế toàn cầu nhằm cứu sống người bệnh và hỗ trợ triển khai sáng kiến hợp tác mới. Mô hình đồng đầu tư có ý nghĩa trong việc bảo đảm những thành quả đạt được qua nhiều thập kỷ hỗ trợ của Hoa Kỳ tiếp tục được các cơ sở y tế Việt Nam tiếp nhận, duy trì và phát huy một cách bền vững.

Mô hình đồng đầu tư này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm những thành quả đạt được qua nhiều thập kỷ hỗ trợ của Hoa Kỳ với tổng trị giá hơn 930 triệu USD kể từ năm 2004.

Hai nước đồng thời hướng đến quan điểm một dân số khỏe mạnh là yếu tố thiết yếu để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và an ninh trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ./.

Mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ để hoàn thiện chính sách, đổi mới về thiết bị y tế Bộ Y tế mong muốn tiếp tục lắng nghe kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất cụ thể từ ADVAMED để nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.