Tăng trách nhiệm người đứng đầu, sắp xếp cán bộ để tạo động lực tăng trưởng

Trong yêu cầu thúc đẩy kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, thành phố Cần Thơ đang đặt trọng tâm vào việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường và vị trí việc làm.

Tại thành phố Cần Thơ thời gian qua, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bên cạnh những kết quả đạt được, thì tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có lúc chưa kịp thời; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có việc chưa chặt chẽ; tính chủ động, quyết liệt trong tham mưu và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong số đó, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ là điều hành mà còn phải nhìn thấy điểm nghẽn, xác định nguyên nhân và tổ chức xử lý. Đó chính là tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đôi lúc chưa kịp thời; tính chủ động, quyết liệt trong tham mưu và tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Điều này có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của thành phố đặt tăng trưởng GRDP từ 10-10,5% trở lên. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch năm 2026 cũng xác định phải tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các động lực tăng trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đồng Văn Thanh cho biết, quý 2/2026, GRDP của thành phố tăng 6,8%. Trên cơ sở đó, mục tiêu đặt ra trong quý 3 là phấn đấu tăng trưởng hơn 8%, qua đó góp phần thực hiện kế hoạch tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Các mặt hàng nông sản tươi xanh tại Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo ông Đồng Văn Thanh, để đạt mục tiêu này, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án đầu tư công và đầu tư tư. Đây là những nguồn lực quan trọng để tạo thêm động lực cho tăng trưởng, nhưng hiệu quả phụ thuộc lớn vào khả năng tổ chức thực hiện ở từng địa phương, từng ngành.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, ông Đồng Văn Thanh lưu ý các địa phương cần chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là yêu cầu có ý nghĩa trong bối cảnh bộ máy đang tiếp tục được kiện toàn, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng lớn và mục tiêu tăng trưởng đặt ra cao hơn.

Từ yêu cầu đó, vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu được đặt ra rõ hơn. Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm về việc triển khai nhiệm vụ theo phân công, mà cần chủ động rà soát công việc, nhận diện những điểm nghẽn, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đôn đốc tiến độ. Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải được phát hiện và xử lý sớm, thay vì chờ đến khi quá hạn mới báo cáo.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ đang giữ vị trí lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, việc sắp xếp cán bộ được thực hiện theo nhiều hướng, vừa nhằm phát huy tài năng, năng lực của những cán bộ phù hợp, vừa kịp thời điều chỉnh đối với những trường hợp chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí đang đảm trách.

Có những cán bộ được bố trí, điều động đến vị trí mới nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn năng lực, sở trường và kinh nghiệm. Ngược lại, đối với những trường hợp qua thực tiễn công tác cho thấy chưa đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các chỉ tiêu tăng trưởng cao, thành phố xem xét điều chuyển, bố trí công việc khác phù hợp hơn.

Do đó, Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu hiện nay không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà phải chủ động tìm việc, nhận diện điểm nghẽn, quyết định trong thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, từ thực tế đó, thành phố yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành được đặt ra một cách cụ thể hơn.

Cụ thể, thành phố Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao được xác định là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Song song đó, thành phố Cần Thơ khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; giải quyết dứt điểm việc thừa số lượng cấp phó phòng ngay trong tháng 9/2026. Việc bố trí phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường và vị trí việc làm, đồng thời kịp thời kiện toàn tổ chức, nhân sự, không để thiếu người hoặc bố trí chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội để tập trung chỉ đạo, điều hành. Đối với những nhiệm vụ cần sự phối hợp liên ngành, phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, sản phẩm và kết quả cần đạt. Cơ quan chủ trì phải chủ động điều phối, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả; cơ quan phối hợp phải thực hiện đúng nội dung, tiến độ được yêu cầu.

Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vị Thanh, cho biết phường tiếp tục phát huy lợi thế đô thị trung tâm; quan tâm quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường và chỉnh trang đô thị; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ trong điều hành, phục vụ người dân. Phường quyết liệt đổi mới phương thức điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao kỷ luật hành chính và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong bộ máy nhằm góp phần đạt mục tiêu kinh tế tăng trưởng 2 con số.

Như vậy, mục tiêu của thành phố Cần Thơ trong việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu không chỉ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Vì để đạt tăng trưởng cao, Cần Thơ không chỉ cần thêm nguồn lực, mà trước hết cần nâng tốc độ thực thi của bộ máy; ở đó, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đo bằng những việc đã tháo gỡ, những nhiệm vụ đã hoàn thành và những kết quả cụ thể tạo ra cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế./.

Cần Thơ nâng cao chất dòng vốn FDI, tạo động lực tăng trưởng mới Trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ thu hút 3 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 25,22 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI lên 125, với tổng vốn đăng ký hơn 7,153 tỷ USD.