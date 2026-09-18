Điện Biên khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án ma túy lớn

Ngày 18/9, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức biểu dương, khen thưởng Công an xã Pu Nhi và các lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7 bánh ma túy với 41.000 viên ma túy tổng hợp

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, quyết liệt của các lực lượng tham gia đấu tranh.

Đây là chiến công thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7/9/2026, tại bản Pu Nhi, xã Pu Nhi, Công an xã Pu Nhi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an cơ sở phát hiện, bắt quả tang Thào A Vàng (sinh năm 1998, trú tại bản Pu Nhi), khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh ma túy tổng hợp, số lượng khoảng 41.000 viên, 1 xe máy, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Thào A Dình và Giàng Thị Pằng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Các lực lượng đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Bước đầu, Thào A Vàng khai số ma túy trên do một đối tượng hiện đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển, trả công 2 triệu đồng/bánh; khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, rạng sáng 8/9/2026, tại lán nương trên địa bàn xã Pu Nhi, các lực lượng tiếp tục bắt giữ vợ chồng Thào A Dình (sinh năm 1974) và Giàng Thị Pằng (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Pu Nhi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng khai nhận đã mua 10 túi ma túy tổng hợp của Thào A Vàng với giá 18 triệu đồng./.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc phá chuyên án đường dây ma túy liên tỉnh Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét, triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô rất lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng.

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